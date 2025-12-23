El diésel registra un incremento que impacta el bolsillo de transportadores y consumidores (Fuente: archivo).

El Banco Agrario otorgará 80.000 pesos a los colombianos que posean estos 4 documentos

El Gobierno Nacional decretó el último aumento del año en el precio del diésel en Colombia. A partir del 20 de diciembre, el galón del ACPM subió $100 y pasó a costar, en promedio, $10.885 en las 13 principales ciudades del país, según la actualización divulgada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Cali se consolida como la ciudad con el valor más alto, mientras que Cúcuta mantiene el precio más bajo.

Este ajuste, que ya empezó a regir en todo el territorio nacional, se convierte en el cierre del calendario de incrementos de 2025 para el diésel, un combustible clave para el transporte de carga, el sector productivo y la movilidad intermunicipal.

¿Por qué subió el precio del diésel en Colombia a finales de 2025?

De acuerdo con la CREG, el incremento de $100 por galón responde a la actualización de varios componentes de la estructura de precios. Entre ellos se encuentran el ingreso al productor o importador, los valores asociados a los biocombustibles que se mezclan con combustibles fósiles y los lineamientos fijados por los ministerios de Hacienda y Crédito Público, y de Minas y Energía.

Con este nuevo ajuste, el diésel acumula un aumento cercano a los $400 en lo que va del año. El 1 de enero de 2025, el precio promedio nacional se ubicaba en $10.505, lo que confirma una tendencia al alza sostenida durante los últimos meses.

El Gobierno confirmó el alza del diésel y fija nuevos precios en todo el país.

¿Desde cuándo rige el nuevo precio del ACPM en el país?

El nuevo valor del galón de diésel empezó a aplicarse oficialmente desde el 20 de diciembre de 2025. La CREG aclaró que la medida tiene cobertura nacional y que las estaciones de servicio deben ajustar sus precios conforme a las tarifas de referencia publicadas para cada ciudad.

Este movimiento marca el último ajuste del año para este combustible, en un contexto en el que el Gobierno busca cerrar gradualmente las brechas en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

¿Cuánto cuesta el galón de diésel en las principales ciudades de Colombia?

Con el aumento ya en vigencia, así quedaron los precios de referencia del ACPM en las 13 ciudades principales del país:

El promedio nacional para las 13 principales ciudades quedó fijado en $10.885 por galón, con una diferencia marcada entre las zonas fronterizas y los grandes centros urbanos.

¿Qué pasa con el precio de la gasolina tras el aumento del diésel?

A diferencia del ACPM, el precio de la gasolina motor corriente no tuvo modificaciones en este cierre de año. El valor promedio nacional se mantiene en $15.967 por galón, cifra que no cambia desde el último ajuste realizado en octubre.

En ciudades como Villavicencio y Cali se registran los valores más altos, mientras que Pasto continúa siendo la ciudad con la gasolina más barata entre las principales capitales del país.

¿Habrá aumento de la gasolina en enero de 2026?

Por ahora, el Gobierno no ha anunciado si el inicio de 2026 traerá un nuevo ajuste en el precio de la gasolina. Las autoridades energéticas señalaron que cualquier decisión será comunicada oficialmente y dependerá de la evolución de los costos internacionales, el comportamiento del mercado interno y la política fiscal para el próximo año.

Mientras tanto, el aumento del diésel cierra un 2025 marcado por ajustes graduales en los combustibles, con impacto directo en el transporte, la inflación y el costo de vida de los colombianos.