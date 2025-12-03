Ya es oficial | El Gobierno decretó 42 horas de jornada laboral por semana: será a partir del miércoles 15

La tensión entre el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, escaló este miércoles luego de que el mandatario departamental confirmara que llevará a la Justicia la medida de pico y placa los sábados para carros no matriculados en la ciudad, argumentando que se trata de una decisión “discriminatoria” y sustentada en cifras que, según él, “no son rigurosas”.

¿Por qué el gobernador de Cundinamarca considera inconstitucional el pico y placa los sábados?

Rey aseguró que la iniciativa impulsada por la Alcaldía de Bogotá vulnera principios de igualdad al imponer cargas adicionales únicamente a vehículos con placas de otros municipios. Para el gobernador, el planteamiento parte de datos “superficiales” y sin análisis técnico robusto que justifique el impacto real que estos carros tienen sobre la movilidad del Distrito.

El mandatario fue enfático al advertir que solicitará ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una revisión de procedencia del acto administrativo que expida la Alcaldía, con el objetivo de frenar su entrada en vigencia si se demuestra que la norma excede las competencias del Distrito.

El debate jurídico podría frenar la implementación prevista para 2026.

¿Qué acciones jurídicas anunció el gobernador contra la medida?

Jorge Emilio Rey explicó que el primer paso será exigir la fecha de publicación oficial del decreto, condición necesaria para radicar la demanda. Una vez expedida la norma, presentará una solicitud ante los jueces administrativos para que analicen si el Distrito puede imponerle restricciones adicionales a los vehículos que circulan desde municipios vecinos.

Según el gobernador, la medida desconoce la integración regional y afecta directamente a miles de personas que entran a diario a Bogotá por trabajo, estudio o comercio.

¿Qué propone la Gobernación frente al pico y placa para carros no matriculados?

Aunque Rey mantiene su rechazo a la propuesta, confirmó que asistirá al encuentro convocado por el alcalde Galán junto con los mandatarios de Soacha y Fusagasugá. El objetivo: revisar si es posible llegar a un consenso técnico que permita ajustes o alternativas sin afectar a los municipios de la Sabana.

En ese espacio se buscará un acuerdo regional que permita equilibrar la necesidad de mejorar la movilidad en Bogotá con el impacto económico que tendría la medida para quienes se desplazan diariamente desde Cundinamarca.

¿Desde cuándo aplicaría el pico y placa los sábados en Bogotá?

De acuerdo con lo planteado por la Alcaldía, la restricción para los vehículos no matriculados en Bogotá comenzaría a regir en el primer semestre de 2026, con una aplicación de dos sábados al mes. Los autos inscritos fuera del Distrito tendrían un control más estricto: el porcentaje de limitación sería 50% más alto que el aplicado a los carros registrados en Bogotá.

La administración de Galán justificó este diseño con el argumento de que buena parte del tráfico que ingresa a la ciudad no aporta al recaudo local , lo que afecta la financiación de obras prioritarias para la movilidad.

¿Por qué Bogotá insiste en que los ciudadanos matriculen su vehículo en la ciudad?

La Alcaldía reiteró que el objetivo de la medida es incentivar que quienes viven y circulan en Bogotá registren su carro en el Distrito. Según la administración, aunque el número de matrículas crece cada año, el recaudo tributario no aumenta al mismo ritmo, lo que evidencia —según Galán— un desbalance que limita la inversión vial.

El gobernador Rey respondió que el problema no está en Cundinamarca y pidió revisar la gestión de la Secretaría de Hacienda. Para él, los municipios vecinos no pueden asumir responsabilidades que le corresponden al Distrito.