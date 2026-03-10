El Ejército Nacional de Colombia avanza en un proceso de fortalecimiento de su capacidad militar con la incorporación de nuevos vehículos blindados destinados a operaciones de seguridad y control territorial. La modernización incluye equipos de fabricación de Estados Unidos que se integrarán a las unidades desplegadas en distintas regiones del país. Las Fuerzas Militares confirmaron que ya comenzó la llegada de parte de esta nueva flota, la cual permitirá mejorar las operaciones de patrullaje, reconocimiento y apoyo de fuego. La incorporación se enmarca en una estrategia para actualizar la flota militar colombiana frente a amenazas que afectan la seguridad nacional. La primera entrega de estos vehículos se realizó en una ceremonia oficial en el Fuerte de Tolemaida, donde autoridades militares destacaron que el proceso continuará durante los próximos meses con la incorporación de más unidades provenientes de Estados Unidos. Los equipos que comenzarán a operar en Colombia corresponden al modelo M1117 Guardián, un vehículo blindado 4x4 diseñado para misiones de seguridad y combate en distintos entornos operacionales. De acuerdo con el Ejército Nacional, estas unidades están preparadas para desempeñar tareas de vigilancia, reconocimiento y apoyo en escenarios urbanos y rurales. La institución señaló que “Permiten tareas de reconocimiento, control territorial y apoyo de fuego tanto en entornos urbanos como rurales”, destacando su utilidad para operaciones militares complejas. Estos vehículos incorporan tecnología militar que mejora la movilidad, protección y capacidad de combate de las tropas en el terreno: La entrega inicial incluyó once unidades que ya fueron incorporadas a la estructura del Ejército, pero el plan contempla ampliar significativamente el número de blindados disponibles para las fuerzas terrestres: Según la institución, estos vehículos serán desplegados en zonas consideradas estratégicas para las operaciones militares, donde su movilidad y capacidad de respuesta resultan claves para reforzar la presencia del Estado frente a amenazas como el narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades que afectan la seguridad del país.