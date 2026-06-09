Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: varían según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a economizar.

Este martes, 9 de junio de 2026, abastecer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,52 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, comúnmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,52 euros y el diésel ronda los 1,59 euros por litro. Esta diferencia del 0.56% en la gasolina y del -1.54% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible.

El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay). LUXXCREATIVE.COM

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el martes, 9 de junio de 2026:

Madrid: 1.419 euros hasta los 1.799 euros

Barcelona: 1.379 euros hasta los 1.719 euros

Valencia: 1.387 euros hasta los 1.679 euros

Granada: 1.459 euros hasta los 1.675 euros

Ceuta: 1.578 euros hasta los 1.578 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy martes 9 de junio en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este martes:

Madrid: desde los 1.369 euros hasta los 1.739 euros

Barcelona: desde los 1.317 euros hasta los 1.665 euros

Valencia: desde los 1.319 euros hasta los 1.619 euros

Granada: desde los 1.349 euros hasta los 1.619 euros

Ceuta: desde los 1.499 euros hasta los 1.499 euros

Zaragoza: desde los 1.539 euros hasta los 1.609 euros.

Málaga: desde los 1.439 euros hasta los 1.709 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Cuál es la gasolina 98?

En España, la gasolina 98 (sin plomo, 98 RON) es un combustible de alto octanaje para motores de alta compresión; reduce la detonación, mejora la suavidad y el rendimiento y puede optimizar el consumo y la limpieza del motor en vehículos que lo requieren.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.499 euros y el máximo es de 1.909 euros

Barcelona: desde 1.529 euros hasta los 1.799 euros

Valencia: desde 1.559 euros hasta los 1.779 euros

Granada: desde 1.669 euros hasta los 1.755 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

La Dirección General de Tránsito (DGT) realizó cinco recomendaciones a los usuarios para ahorrar combustible en el coche: