Aumentó $300 la gasolina: estas son las tres ciudades que todavía tienen el combustible más barato del país.

Algunas ciudades siguen marcando la diferencia con los valores más bajos del país (Fuente: Shutterstock).

Desde este mes, el precio de la gasolina en Colombia registró un nuevo ajuste de $300 por galón, un movimiento que ya impacta el gasto diario de millones de conductores y redefine el mapa de las ciudades más baratas y más caras para tanquear.

La decisión fue adoptada por el Gobierno nacional en medio del proceso de reorganización del mercado de combustibles y del cierre del histórico déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC).

Aunque el alza fue uniforme en todo el territorio, no todos los colombianos pagan lo mismo al llegar a la estación de servicio. Por el contrario, las diferencias regionales siguen siendo amplias y, en algunos casos, superan los dos mil pesos por galón entre una ciudad y otra.

¿Por qué subió $300 el precio de la gasolina en Colombia?

El incremento de $300 por galón responde a una estrategia de normalización del mercado de combustibles. Durante años, el Estado sostuvo precios artificialmente bajos a través del FEPC, asumiendo una deuda que llegó a niveles críticos para las finanzas públicas. Con esa obligación prácticamente saneada, el Gobierno empezó a ajustar los valores internos para acercarlos a los precios internacionales.

La idea es que el precio de la gasolina refleje de forma más real el costo de producirla e importarla, evitando nuevos huecos fiscales y reduciendo la presión sobre el presupuesto nacional. Además, este esquema permite que futuros movimientos del mercado global se trasladen de manera más ordenada al consumidor final.

¿Cuáles son las tres ciudades con la gasolina más barata del país tras el ajuste?

A pesar del aumento, tres ciudades siguen destacándose por tener el galón de gasolina más barato de Colombia. Se trata de territorios con condiciones logísticas y comerciales que reducen los costos de abastecimiento:

Pasto: $13.947

Cúcuta: $14.100

Cartagena: $15.783

En estos lugares, los conductores continúan pagando muy por debajo del promedio nacional. La cercanía a fronteras, puertos o rutas de importación directa permite que el combustible llegue con menores costos, algo que se refleja directamente en el precio final al consumidor.

¿Dónde está la gasolina más cara en Colombia luego del aumento?

En el otro extremo del mapa aparecen las ciudades donde tanquear es más costoso. Tras el ajuste de $300, los precios más altos del país se concentran en:

Villavicencio: $16.291

Cali: $16.202

Bogotá: $16.191

La diferencia frente a ciudades como Pasto o Cúcuta puede superar los $2.000 por galón, una brecha que pesa fuerte en el bolsillo de quienes usan su vehículo todos los días para trabajar o movilizarse.

¿Por qué el precio de la gasolina cambia según la ciudad?

En Colombia no existe un precio único de gasolina porque el combustible no cuesta lo mismo llevarlo a todas las regiones. Factores como la distancia desde las refinerías o los puertos, el tipo de transporte utilizado, los costos de almacenamiento y hasta los impuestos locales influyen en el valor final.

Ciudades con acceso directo a importaciones o con infraestructura portuaria, como Cartagena o Cúcuta, suelen tener precios más bajos. En cambio, regiones que dependen de largos trayectos por carretera, como Villavicencio o algunas zonas del interior, terminan pagando más por cada galón.

¿Qué pasará ahora con el ACPM y el subsidio al diésel?

Mientras la gasolina sigue su propio camino, el ACPM (diésel) enfrenta una realidad distinta. La brecha entre su precio interno y el internacional todavía ronda los $2.300 por galón, lo que obliga al Estado a cubrir un subsidio millonario.