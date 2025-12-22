El programa de transferencias monetarias exige cumplir con requisitos básicos de identificación y registro para garantizar el acceso al subsidio estatal. (Fuente: Archivo)

Renta Ciudadana es uno de los programas más solicitados en toda Colombia. En ese marco, se conoció cuál es el link oficial para acceder a los pagos si te encuentras bancarizado y eres cliente de Banco Agrario, y los tres papeles principales para cobrar el giro. ¿Cómo se accede?

La Renta Ciudadana es un programa de transferencias monetarias del Gobierno colombiano, implementado en 2024, que busca apoyar a hogares en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad. Actualmente, los pagos de este subsidio se están gestionando a través del Banco Agrario, que reemplazó a operadores anteriores como SuperGIROS.

El programa se enfoca en hogares clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV, priorizando a madres cabeza de hogar con hijos menores de seis años, personas con discapacidad y comunidades indígenas. Los beneficiarios reciben transferencias monetarias mensuales, y pueden consultar si son beneficiarios a través del sitio web oficial de Renta Ciudadana.

Renta Ciudadana y Banco Agrario: cómo acceder al link oficial

Para acceder al link oficial de Renta Ciudadana si eres cliente de Banco Agrario deberás ingresar a la página oficial del Departamento de Prosperidad Social (DPS): https://www.prosperidadsocial.gov.co/. Allí encontrarás un apartado especial para el subsidio.

Los pagos de Renta Ciudadana se encuentran entre aproximadamente $220.000 y $500.000 por ciclo de pago, dependiendo de la composición familiar y la clasificación del hogar en el Sisbén IV.

De esta forma, todos los beneficiarios, estén bancarizados o no, podrán enterarse de todas las novedades y formas de pago. Todas las actualizaciones deberían ser publicadas a través de esta sección. Además, debes estar atento a las declaraciones que realizan las autoridades oficiales, como Gustavo Bolívar.

¿Cómo saber si soy beneficiario de Renta Ciudadana 2025 ?

Para conocer si tu hogar es beneficiario de Renta Ciudadana, sigue estos pasos:

Accede al sitio web oficial del programa en el siguiente enlace: rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co. Puedes hacerlo desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Haz clic en la opción “Consulta aquí si eres beneficiario” para iniciar el proceso de verificación.

Llena el formulario con tus datos personales (tipo de documento -por ejemplo, cédula-, número de documento y fecha de nacimiento). Asegúrate de ingresar información correcta para obtener resultados precisos.

Tras enviar el formulario, podrás verificar si tu hogar es beneficiario del subsidio.

Al reclamar el pago de Valoración del Cuidado a tiempo, puedes asegurar la continuidad de este subsidio.

Los beneficiarios pueden verificar si tienen un giro de Renta Ciudadana ingresando al portal oficial de Prosperidad Social en prosperidadsocial.gov.co.

Renta Ciudadana: los tres documentos que se deben presentar para cobrar el subsidio en Colombia

Para acceder al pago de Renta Ciudadana en Colombia, los beneficiarios deben cumplir con una serie de requisitos básicos y presentar documentación obligatoria ante las entidades correspondientes: