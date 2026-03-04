En Colombia, un creciente número de individuos se interesa por los trucos caseros. Esta recomendación ha emergido como una alternativa vinculada a la higiene del baño y al uso de ingredientes naturales. La propuesta es sencilla: emplear ajo para disminuir la presencia de microorganismos en el inodoro durante la noche. La explicación técnica se fundamenta en la alicina, un compuesto que se libera al cortar o machacar el ajo. Este elemento ha sido objeto de estudio por sus efectos antibacterianos y antifúngicos, lo que justifica su asociación con actividades de limpieza doméstica. Expertos en botánica aplicada indican que, al permanecer varias horas en contacto con el agua estancada, el ajo actúa como un inhibidor natural frente a bacterias y hongos que tienden a acumularse en los bordes del inodoro. La práctica mencionada puede ayudar a reducir la formación de microorganismos de manera biodegradable, lo cual ha suscitado interés entre aquellos que buscan alternativas menos agresivas para el medio ambiente. Si bien no reemplaza la limpieza habitual, su uso puede ser beneficioso. La recomendación consiste en introducir un diente de ajo ligeramente cortado en la taza del inodoro antes de dormir, momento en el que el sanitario permanece inactivo durante varias horas. Durante este periodo, el compuesto activo se dispersa de manera gradual. Las guías domésticas que se difunden en plataformas digitales sugieren pelar el ajo y realizar pequeños cortes para facilitar la liberación de la alicina. Posteriormente, se debe dejar actuar durante la noche y, al día siguiente, se procede a descargar el inodoro de manera habitual. Los expertos en plomería aconsejan ejercer moderación: el ajo debe ser de tamaño reducido y estar adecuadamente procesado para prevenir riesgos de obstrucción. Aunque una única pieza rara vez cause inconvenientes, la recomendación se orienta hacia un uso responsable de este tipo de soluciones caseras.