El Gobierno Nacional ha establecido la fecha definitiva para la implementación de la jornada laboral de 42 horas a la semana en Colombia. Este cambio se llevará a cabo mediante un plan progresivo estipulado en la Ley 2101 de 2021, el cual obliga a todas las empresas del sector privado a ajustarse al nuevo límite de horas laborales, garantizando que no se verán alterados los salarios ni las prestaciones sociales de los empleados. Aunque el proceso de reducción ya comenzó en 2023 con la jornada de 47 horas semanales y continuará en 2025 con el ajuste a 44 horas, será en 2026 cuando se implemente la etapa final: 42 horas semanales como nuevo máximo permitido. Esto implica que, a partir de este año, ningún trabajador del sector privado podrá ser obligado a laborar más de ese tiempo regular sin recibir compensación adicional. Este cambio debe aplicarse sin que se vean afectaciones en el salario base ni en los beneficios laborales adquiridos, lo cual ha sido uno de los puntos más enfatizados por el Ministerio de Trabajo. No habrá recortes económicos ni cambios en primas, cesantías, vacaciones u otros derechos previamente establecidos. A pesar de que el nuevo horario representa un beneficio en términos de calidad de vida y equilibrio entre el trabajo y la vida personal, lo cierto es que no habrá aumentos salariales ni se añadirán beneficios por este cambio. Es decir, aunque los trabajadores tendrán menos horas de jornada, su sueldo seguirá igual y las empresas no estarán obligadas a ofrecer compensaciones adicionales. El Ministerio de Trabajo asumirá la responsabilidad de supervisar la implementación de la ley, así como de aplicar sanciones a aquellos que no efectúen los ajustes necesarios. Es fundamental que los derechos laborales se mantengan intactos durante este proceso de transición. Las empresas deberán estar completamente alineadas con este nuevo esquema antes de 2026. La reducción de la jornada laboral aplica únicamente a los empleados del sector privado. Es importante que aquellos que laboran en el ámbito público comprendan que la implementación de esta medida está sujeta a disposiciones particulares de cada entidad estatal y del Gobierno de Gustavo Petro. En ciertas ocasiones, la jornada laboral de los empleados públicos ya se encuentra por debajo de la establecida en el sector privado, especialmente en cargos administrativos y educativos. Sin embargo, en sectores donde la prestación de servicios debe ser continua, como en el ámbito de la salud y seguridad, la reducción de la jornada podría ser aplicada de manera diferenciada o con compensaciones en otros aspectos laborales.