El Aeropuerto Internacional de Navi Mumbai (NMIA) ha sido incorporado al panorama global de la aviación. Su inauguración, llevada a cabo por el Primer Ministro Narendra Modi el 8 de octubre de 2025, marca el inicio de su fase 1, con una capacidad inicial de 20 millones de viajeros y ambiciosos planes de expansión que podrían alcanzar cerca de 90 millones anuales. El nuevo aeropuerto representa más que una simple terminal: es una firme apuesta por la integración multimodal. De acuerdo con la página oficial del proyecto, NMIA contará con generación solar de aproximadamente 47 MW, servicios de autobuses eléctricos, un sistema automatizado de transporte para conectar terminales, así como conexiones por metro, ferrocarril, carretera e incluso taxi acuático. La inauguración se acompaña de una serie de proyectos urbanos, tales como la Línea 3 del Metro, la aplicación “Mumbai One” y programas de formación técnica, que prometen revolucionar la movilidad y el empleo en la región metropolitana. Las empresas que operan en el aeropuerto tienen la expectativa de fomentar el mantenimiento aeronáutico (MRO) y las exportaciones agrícolas de Maharashtra. Desde su inauguración, el NMIA aliviará la presión sobre el Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji Maharaj y se enfocará en ofrecer rutas internacionales y de carga, lo que podría resultar en una disminución de los tiempos y costos logísticos para los productores locales. La Fase 1 está diseñada con terminales que pueden escalar hasta 90 millones de pasajeros anuales, así como áreas específicas para la carga fresca de frutas y pescados. Asimismo, el aeropuerto se conecta con la recientemente inaugurada Línea 3 del Metro (33,5 km totalmente subterránea), que tiene como objetivo conectar sectores clave del sur de Mumbai de manera más eficiente, reduciendo los trayectos que actualmente toman horas a aproximadamente 45 minutos. Esta sinergia es, según las autoridades, fundamental para transformar a Mumbai en un hub regional. El programa UDAN continúa siendo un elemento fundamental para la democratización de los viajes aéreos en India. Iniciado en 2016 con el objetivo de conectar ciudades de difícil acceso y hacer los vuelos más asequibles para la población en general, ha establecido numerosas rutas y ha beneficiado a más de diez millones de pasajeros hasta la fecha, fomentando así la demanda interna de viajes y promoviendo el crecimiento de aerolíneas regionales. El proyecto, con un coste aproximado de Rs 19.650 millones de rupias (Fase 1), moviliza amplias cadenas de valor: construcción, mantenimiento-MRO, servicios aeroportuarios, turismo y logística. Fuentes oficiales y medios especializados destacan la importancia de este aeropuerto como un componente esencial en la estrategia nacional para transformar a la India en un centro logístico y aeronáutico. Se prevé que las operaciones comerciales de NMIA comiencen en los meses siguientes a la inauguración, con vuelos domésticos programados tentativamente para mediados de diciembre de 2025 y rutas internacionales proyectadas para febrero de 2026. Las fases posteriores incluirán la construcción de una segunda pista, terminales adicionales y otras expansiones operativas que permitirán aumentar la capacidad más allá de la fase 1. Se estima que el aeropuerto generará más de 200.000 empleos directos e indirectos a lo largo de su desarrollo completo, consolidando a Mumbai como una puerta de entrada a Asia y como un referente en sostenibilidad aeroportuaria e infraestructuras de nueva generación.