El Consejo Nacional Electoral confirmó los resultados de la segunda vuelta presidencial tras finalizar el escrutinio.

Abelardo de la Espriella recibió oficialmente la credencial que lo acredita como presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030 durante un acto protocolario realizado en Corferias, Bogotá. La entrega estuvo a cargo de la autoridad electoral y marcó la formalización del resultado obtenido en las urnas.

La ceremonia representó un nuevo paso dentro del proceso de transición presidencial, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) concluyera el escrutinio correspondiente a la segunda vuelta electoral. Tras recibir el documento oficial, el mandatario electo continuará con una agenda institucional antes de asumir el cargo.

Entre las actividades previstas se encuentra una visita a la Corte Constitucional, donde buscará fortalecer el diálogo con las altas cortes y los organismos del Estado como parte de la preparación del próximo Gobierno.

Abelardo de la Espriella fue confirmado como presidente electo por el Consejo Nacional Electoral

El Consejo Nacional Electoral oficializó la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia y de José Manuel Restrepo como vicepresidente para el periodo 2026-2030. La confirmación se realizó luego de revisar los resultados de la segunda vuelta presidencial celebrada el 21 de junio.

El escrutinio nacional incluyó los votos registrados en los 32 departamentos del país, Bogotá y la circunscripción internacional. Según los datos entregados por la autoridad electoral, De la Espriella obtuvo 12.960.166 votos, mientras que Iván Cepeda alcanzó 12.708.312 sufragios.

Abelardo de la Espriella recibió la credencial que lo reconoce como presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030. EFE

La entrega de la credencial presidencial marcó el inicio de la transición de Gobierno

Con la certificación oficial, Abelardo de la Espriella inicia una nueva etapa enfocada en la conformación de su equipo de trabajo y en la definición de las primeras líneas de acción de su administración. El acto de entrega de la credencial simboliza la validación institucional del mandato otorgado por los ciudadanos.

Después de la ceremonia en Corferias, el presidente electo avanzará con reuniones y encuentros con diferentes organismos del Estado. La visita a la Corte Constitucional forma parte de ese proceso de acercamiento con las instituciones que tendrán relación con el próximo Gobierno.

El padre de Abelardo de la Espriella le dio un mensaje sobre transparencia y corrupción

Tras la entrega de la credencial presidencial, Abelardo de la Espriella Juris, padre del mandatario electo, compartió un mensaje dirigido a su hijo sobre la responsabilidad que tendrá al frente del país. Su principal recomendación estuvo relacionada con la importancia de mantener la integridad dentro de la administración pública.

Durante su intervención, destacó que los funcionarios pueden cometer errores durante la gestión, pero que existe una diferencia entre equivocarse y cometer actos indebidos. En ese sentido, hizo un llamado a rodearse de personas honestas y comprometidas con el servicio público.

Qué dijo el padre de Abelardo de la Espriella sobre el equipo de Gobierno

De la Espriella Juris afirmó que la preparación académica no debe ser el único criterio para elegir funcionarios, ya que consideró que la transparencia y los valores personales son aspectos fundamentales dentro de un Gobierno.

Además, señaló que la responsabilidad del gobernante también incluye supervisar a las personas que forman parte de su equipo de confianza. Según expresó, no alcanza con que un presidente actúe de manera correcta si quienes lo rodean no mantienen los mismos principios.

La elección de Abelardo de la Espriella tuvo una diferencia histórica en segunda vuelta

El resultado electoral fue uno de los más ajustados registrados en una segunda vuelta presidencial en Colombia. De acuerdo con el CNE, la diferencia entre el preconteo de la Registraduría y el escrutinio final fue del 99,97%, con una variación mínima respecto a los datos iniciales.

La jornada electoral contó con la participación de más de 800.000 jurados y 1.800.000 testigos electorales. En total se contabilizaron 26.344.960 votos, de los cuales 26.095.504 fueron considerados válidos, además de votos en blanco, nulos y no marcados.