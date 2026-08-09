Las medidas que Abelardo de la Espriella podría impulsar sin pasar por el Congreso: salud, empleo y SENA

Abelardo De La Espriella juró como presidente: “Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden”

El comienzo del mandato de Abelardo de la Espriella estará marcado por un escenario complejo, atravesado por la polarización política, los desafíos económicos y una relación incierta con el Congreso. En ese contexto, surge una pregunta central, cuáles son las medidas que el nuevo presidente puede poner en marcha sin depender de la aprobación de nuevas leyes.

Para Mauricio Olivera, economista, exdirector de Colpensiones y actual vicerrector de la Universidad de los Andes, el Ejecutivo debería aprovechar sus primeros meses para enfocarse en la gestión del Estado y evitar un desgaste prematuro en discusiones legislativas.

Las áreas en las que De la Espriella podría avanzar sin reformas

En diálogo con La FM Fin de Semana, Olivera sostuvo que existen varios frentes en los que el Gobierno puede mostrar resultados sin necesidad de acudir al Congreso.

“El gobierno de Abelardo de la Espriella puede hacer muchas cosas antes de tener que ir al Congreso”, afirmó el economista.

Entre las prioridades mencionó la administración del sistema de salud, el fortalecimiento de las Fuerzas Militares y la reorganización del gasto público. Según explicó, muchas de estas acciones no requieren nuevas normas, sino una gestión más eficiente de las instituciones.

“ Ni siquiera es necesariamente por decreto; es básicamente poder administrar bien el Estado ”, señaló.

Salud y pensiones: qué recomienda el economista

En materia pensional, Olivera consideró que el nuevo Gobierno no debería destinar sus primeros esfuerzos a modificar la reforma aprobada durante la administración anterior.

El especialista recordó que el actual esquema establece un límite de 2,3 salarios mínimos para las cotizaciones dirigidas a Colpensiones y destacó que, según las proyecciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el sistema tendría recursos garantizados hasta 2064.

Las medidas que Abelardo de la Espriella podría impulsar sin pasar por el Congreso: salud, empleo y SENA Fuente: EFE Mauricio Dueñas Castañeda

Por ese motivo, recomendó concentrarse en otras áreas más urgentes mientras la Corte Constitucional define el futuro de la reforma.

“No creo que este gobierno deba disparar una de esas balas en la reforma pensional”, aseguró.

La situación es diferente en el sistema de salud, donde Olivera identificó una crisis financiera que requiere atención inmediata. Según explicó, las deudas acumuladas ascienden a cerca de 42 billones de pesos y el Gobierno analiza destinar inicialmente 10 billones para iniciar el proceso de estabilización.

Además, alertó sobre los problemas de acceso a medicamentos y no descartó que la Corte Constitucional declare un “estado de cosas inconstitucional” para facilitar una intervención institucional.

El papel del SENA y la estrategia para impulsar el empleo

En cuanto al mercado laboral, Olivera planteó que una nueva reforma laboral podría generar un debate político complejo y recomendó aplazar esa discusión.

En cambio, propuso fortalecer el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para mejorar la formación de los trabajadores y responder a las necesidades del sector productivo.

“El gobierno puede fortalecer el SENA buscando que su objetivo sea la pertinencia y la empleabilidad”, afirmó.

A su juicio, esta estrategia permitiría mejorar las oportunidades laborales de los ciudadanos y, al mismo tiempo, aumentar la productividad de las empresas.

La prioridad del nuevo Gobierno, según Olivera

Para el economista, la administración de Abelardo de la Espriella debería enfocarse inicialmente en recuperar la capacidad institucional y mostrar resultados concretos antes de impulsar grandes reformas en el Congreso.

“El gobierno debe empezar a mostrar resultados desde su propia administración”, concluyó.