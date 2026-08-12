Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este miércoles, 12 de agosto de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

librianos

amor, la salud y el trabajo

Horóscopo de hoy miércoles 12 de agosto para Libra

Para Libra, el día sugiere asumir con calma que ciertos asuntos legales no salieron como se esperaba; aceptar lo decidido aligera la carga y preserva el equilibrio.

Resulta útil redirigir la atención a lo manejable, con rutinas sencillas, gestos amables y diálogo sereno, recordando que el contratiempo no es grave y pronto quedará atrás.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este miércoles a las personas de Libra?

Para las personas de Libra, en el trabajo este 2026-08-12 podrían recibir la noticia de que algunos asuntos legales vinculados a su actividad no han salido como esperaban; no podrán cambiarlos, así que lo mejor será asumir el resultado, ajustar planes y seguir adelante: no será tan grave y podrán mantener el rumbo con serenidad.

Libra: así te irá en el amor este miércoles

Libra, aunque una noticia sobre asuntos legales no resulte como esperabas y te toque aceptar lo inevitable, en el amor encontrarás equilibrio si bajas el ritmo y hablas desde la calma. En pareja, evita discutir por frustraciones externas; si estás soltero/a, no te cierres y permite que el afecto alivie la tensión.

Hoy tu mayor compatibilidad será con Géminis, cuyo ingenio y flexibilidad te ayudarán a relativizar y recuperar la ligereza afectiva. Favorece mensajes espontáneos y planes breves que renueven la chispa.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Libra

Para Libra, los números de la suerte son 68, 88, 17 y 29; pueden servir para elegir fechas, tomar decisiones y probar suerte en juegos.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Libra, ante estas noticias legales fuera de tu control, practica la aceptación con respiración consciente y un paseo breve para recuperar tu equilibrio; recuerda que no es tan grave.