La Asociación Nacional de Instituciones Financieras alertó sobre los riesgos que enfrentan las finanzas públicas colombianas.

Las finanzas públicas de Colombia enfrentan un escenario desafiante para el cierre de 2026. Así lo advirtió la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) en su más reciente informe, en el que alertó sobre las dificultades de liquidez que podrían afectar la ejecución de operaciones diseñadas para reducir el costo de la deuda pública.

La entidad señaló que el Gobierno incluyó en el Marco Fiscal de Mediano Plazo una estrategia basada en operaciones de manejo de deuda para disminuir el pago de intereses. Sin embargo, indicó que existe un riesgo elevado de que estas transacciones no se concreten debido a las restricciones de caja.

De acuerdo con el análisis, este escenario podría tener un impacto significativo sobre el déficit fiscal y aumentar las presiones sobre las cuentas públicas durante los próximos años.

Déficit fiscal de Colombia: por qué ANIF advierte que podría alcanzar el 7,2% del PIB

ANIF explicó que las operaciones de manejo de deuda contempladas por el Gobierno buscan reducir el pago de intereses en cerca de un punto porcentual del producto interno bruto (PIB). No obstante, el informe indicó que la falta de liquidez podría impedir que estas medidas se ejecuten en su totalidad.

Según la entidad, si las operaciones no llegan a materializarse, el pago de intereses sobre la deuda pública aumentaría del 3,2% del PIB estimado oficialmente al 4,2%. Este incremento, sumado a la rigidez del gasto primario y a la ausencia de ajustes estructurales, llevaría el déficit fiscal total a un nivel cercano al 7,2% del PIB.

El informe señala que las restricciones de caja podrían complicar el cumplimiento de las metas fiscales previstas para 2026. (Fuente: Shutterstock)

El aumento del gasto público y el riesgo para las metas fiscales de 2026

El informe también analizó la ejecución presupuestal registrada entre enero y mayo de 2026. Durante ese período, los recursos comprometidos crecieron un 18,1% en términos nominales frente al mismo lapso del año anterior, lo que refleja una aceleración del gasto público.

ANIF advirtió que, si este ritmo de ejecución se mantiene durante el resto del año, el déficit primario podría superar las proyecciones actuales. Asimismo, señaló que una de las alternativas para cumplir con las metas establecidas por el Comité de Regla Fiscal sería aplazar gastos relevantes para 2027, trasladando una carga cercana a los 63 billones de pesos a la próxima administración.

Qué medidas propone ANIF para estabilizar las finanzas públicas

Frente a este panorama, ANIF planteó un saneamiento equivalente a tres puntos del PIB basado principalmente en la contención y eficiencia del gasto público. La entidad indicó que las medidas de funcionamiento incluyen la reducción de la nómina estatal mediante congelamiento y eliminación de cargos, la limitación del crecimiento salarial en el sector público, la revisión de bonificaciones y esquemas de contratación, así como la disminución de gastos discrecionales.

El informe también propuso avanzar en la eliminación gradual de subsidios a los combustibles mediante ajustes en los precios de la gasolina y el ACPM, revisar la estructura de subsidios y mejorar la focalización del gasto social. Además, sugirió reducir contratos de prestación de servicios, revisar programas con baja ejecución, recortar inversiones no comprometidas y eliminar duplicidades en proyectos. Según ANIF, estas medidas tendrían como objetivo fortalecer la sostenibilidad fiscal y contribuir a la recuperación de la confianza de los inversionistas.