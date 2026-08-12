Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 12 de agosto de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 605,13 pesos colombianos.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 7.44%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 15.63%.

En las últimas 7 sesiones, el real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos diez días, el Real tuvo dos repuntes tempranos y luego encadenó seis jornadas de retroceso, cerrando claramente por debajo del nivel inicial.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: