Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas eligen salvaguardar sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 12 de agosto de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.614,85 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del euro subió 1.65%, pero en el último año cayó -19.89%, lo que sugiere una tendencia bajista pese al repunte reciente.

Fuente: narrativas-co

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 38.26%, mucho mayor que la volatilidad anual del 20.25%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

En las últimas 2 sesiones la cotización del Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Euro mostró una leve tendencia alcista, con seis avances y cuatro retrocesos, sin jornadas estables y cerró con dos sesiones seguidas en positivo.

La cotización del Euro muestra una tendencia ascendente en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este miércoles, 12 de agosto de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 361.485,01 pesos colombianos; comprar 200 euros cuesta 722.970,02 pesos y comprar 500 euros cuesta 1.807.425,05 pesos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Compra euros solo en bancos o casas de cambio autorizadas (DIAN/Superfinanciera). Compara tasa y comisiones, paga por medios trazables y exige comprobante.

Vende euros en los mismos canales formales y evita cambistas informales. Lleva identificación; para montos altos, te pedirán soportes de origen de fondos y confirma la tasa final antes de entregar el efectivo.