La astrología ofrece un recurso esencial para interpretar los ciclos vitales y las energías que nos afectan. Mediante el horóscopo diario, tenemos la posibilidad de recibir importantes indicios sobre las oportunidades y retos que aparecen en nuestro camino.

Por ese motivo, explora la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Leo y conoce cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

Horóscopo de hoy miércoles 12 de agosto para Leo

Para Leo, el día favorece ordenar los papeles postergados; al atenderlos, la claridad crece.

La acumulación solo pesa más; con pasos pequeños y constantes, el caos cede y la jornada fluye.

¿Cómo le irá en el trabajo este miércoles a las personas de Leo?

Leo, el 2026-08-12 en el trabajo te irá mejor si te concentras en poner en orden documentos y pendientes que has estado evitando; al dedicar tiempo a revisar y regularizar papeles, evitarás contratiempos y abrirás espacio para avanzar con mayor claridad y estabilidad

Leo: así te irá en el amor este miércoles

Leo: En el amor, la energía del día te invita a ordenar conversaciones y asuntos pendientes del corazón. Si pones claridad sobre lo que sientes y necesitas, el vínculo se fortalece; si estás soltero/a, define tus prioridades antes de dar el siguiente paso.

Compatibilidad: Hoy harás gran equipo con Virgo, cuya organización y enfoque práctico armonizan con tu iniciativa. Juntos podrán planear, acordar y dar estabilidad a la relación con honestidad y metas claras.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Leo

Para los Leo, sus números de la suerte son 52, 12, 40 y 22; pueden servirles para atraer buenas oportunidades, tomar decisiones y elegir números en juegos o proyectos.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Leo, para cuidar tu salud mental hoy, ordena esos papeles en bloques de 10 minutos, prioriza tres tareas y haz pausas de respiración: reducirás el estrés y recuperarás sensación de control.