La autoridad electoral entregó un nuevo balance sobre el proceso de revisión de votos.

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La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que concluyó el escrutinio de primer nivel realizado en todo el país y confirmó que el preconteo de las elecciones presidenciales registró una coincidencia del 99,997% con los resultados verificados por las comisiones escrutadoras.

El anuncio representa uno de los niveles de concordancia más altos reportados en un proceso electoral colombiano y busca despejar dudas sobre la consistencia de los resultados conocidos tras la jornada de votación.

De acuerdo con la entidad, cerca de 9.000 jueces de la República y notarios participaron en la revisión de los votos en 2.992 comisiones escrutadoras distribuidas en el territorio nacional. Tras finalizar esta etapa, la Registraduría aseguró que las modificaciones encontradas frente al preconteo fueron mínimas.

¿Qué significa que el preconteo coincida en un 99,997% con el escrutinio?

El preconteo es el mecanismo que permite conocer rápidamente una tendencia de los resultados electorales pocas horas después del cierre de las urnas. Sin embargo, estos datos tienen carácter informativo y deben ser verificados posteriormente mediante el escrutinio oficial.

La coincidencia del 99,997% significa que prácticamente la totalidad de los resultados reportados inicialmente fueron ratificados por los jueces encargados de revisar y consolidar las actas electorales. Esto refleja una alta precisión en la transmisión y procesamiento de la información electoral.

Registraduría confirma coincidencia del 99,997% entre preconteo y escrutinio en las elecciones presidenciales. Mario Caicedo/EFE

¿Cuántas personas participaron en el escrutinio de las elecciones en Colombia?

Según la Registraduría, alrededor de 9.000 personas entre jueces de la República y notarios lideraron el proceso de escrutinio en todo el país.

La labor se desarrolló en 2.992 comisiones escrutadoras que tuvieron la responsabilidad de verificar los formularios electorales, revisar inconsistencias y consolidar los resultados oficiales de la votación presidencial.

Esta etapa es considerada una de las más importantes del calendario electoral porque garantiza que cada voto sea contabilizado de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley.

¿Qué dijo la Registraduría sobre la transparencia de las elecciones?

La entidad señaló que los resultados obtenidos ratifican la eficiencia y confiabilidad del sistema electoral colombiano. Asimismo, destacó que la mínima diferencia entre el preconteo y el escrutinio demuestra la solidez de los mecanismos utilizados para la divulgación de los resultados.

La Registraduría también resaltó el trabajo coordinado entre funcionarios electorales, organismos de control, misiones de observación y la Fuerza Pública para garantizar el correcto desarrollo del proceso democrático.

¿Por qué el escrutinio es clave después de una elección presidencial?

Aunque el preconteo permite conocer rápidamente una tendencia electoral, el escrutinio es el procedimiento legal que valida oficialmente los resultados.

Durante esta etapa se revisan las actas de votación, se corrigen posibles errores de digitación y se verifican los datos reportados por cada mesa electoral. Por esta razón, el escrutinio es el que finalmente determina los resultados oficiales de una elección.

En el caso de los recientes comicios presidenciales, la coincidencia cercana al 100% entre ambos procesos fortalece la confianza en los resultados divulgados por las autoridades electorales.