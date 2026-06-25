Gustavo Petro quedó bajo la lupa tras los audios del Clan del Golfo: radican una denuncia ante la Comisión de Acusaciones del Congreso (Imagen editada con ChatGPT)

Revelan explosivos audios sobre el “pacto secreto” entre Petro y el Clan del Golfo: habrían prometido frenar los bombardeos

La controversia generada por los audios que exponen presuntos acercamientos entre representantes del Gobierno nacional y el Clan del Golfo dio un nuevo paso. En las últimas horas, Gustavo Petro fue denunciado formalmente ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se analice su posible responsabilidad frente a los hechos revelados.

La acción fue presentada por el concejal de Bogotá Marco Acosta, quien solicitó que el organismo estudie el contenido de la investigación divulgada por Noticias Caracol y determine si existen méritos para abrir una investigación preliminar.

La denuncia que presentaron contra Gustavo Petro

De acuerdo con el documento radicado, la solicitud busca establecer si existieron actuaciones irregulares durante los primeros acercamientos entre delegados del Gobierno y el Clan del Golfo , organización también conocida como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

El concejal sostuvo que las revelaciones ameritan una revisión institucional debido al impacto que podrían tener sobre la seguridad del país y el funcionamiento de las instituciones.

En ese sentido, pidió que sean llamados a rendir explicaciones varios funcionarios y exfuncionarios mencionados en la investigación, entre ellos el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda; el exministro de Defensa, Iván Velásquez, y el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus.

Qué deberá hacer ahora la Comisión de Acusación

Tras la radicación de la denuncia, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara será la encargada de revisar la documentación presentada, analizar las pruebas solicitadas y definir si existen elementos suficientes para iniciar una investigación preliminar.

El caso surgió tras la difusión de audios sobre presuntos acercamientos con el Clan del Golfo. (Fuente: EFE)

Por ahora, la denuncia corresponde al inicio del procedimiento y no implica una decisión de fondo sobre la responsabilidad del mandatario.

Qué revelan los audios divulgados

La denuncia tiene como base una investigación periodística que difundió grabaciones de una reunión realizada el 2 de septiembre de 2022 entre Danilo Rueda, entonces alto comisionado para la Paz, y Luis Armando Pérez, alias Jerónimo, identificado como uno de los comandantes del Clan del Golfo.

Según el contenido divulgado por el noticiero, durante ese encuentro se discutieron posibles medidas relacionadas con la disminución de operaciones militares, la suspensión de bombardeos y otros aspectos vinculados al proceso de acercamiento con la organización armada.

En los audios también se hace referencia a una eventual depuración dentro de organismos de seguridad y a solicitudes relacionadas con órdenes de captura y procesos de extradición para integrantes del grupo.

El impacto que tuvo la investigación

De acuerdo con la investigación de Noticias Caracol, las conversaciones conocidas públicamente coinciden con un período en el que el Clan del Golfo incrementó de manera significativa su presencia en distintas regiones del país.

Con base en cifras del Ministerio de Defensa citadas por el medio, entre 2022 y 2025 la organización pasó de 4.061 a 9.915 integrantes y amplió su presencia territorial de 145 a 338 municipios.

Hasta el momento, no se ha informado una decisión de la Comisión de Acusación sobre la solicitud presentada, mientras continúan las reacciones políticas tras la difusión de las grabaciones.