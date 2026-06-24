Revelan explosivos audios sobre el “pacto secreto” entre Petro y el Clan del Golfo: habrían prometido frenar los bombardeos

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Una nueva controversia golpea el proceso de paz impulsado por el Gobierno colombiano. A pocos días del fin del mandato del presidente Gustavo Petro, salieron a la luz una serie de grabaciones que revelarían conversaciones reservadas entre representantes oficiales y miembros del Clan del Golfo antes de la formalización de los acercamientos que comenzaron años después.

Los audios, difundidos por Noticias Caracol, exponen un encuentro que habría tenido lugar en septiembre de 2022 entre Danilo Rueda, entonces alto comisionado para la Paz, y alias Jerónimo, señalado como uno de los comandantes de la estructura criminal conocida como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Qué muestran los audios revelados

Según el material divulgado, durante la reunión se discutieron posibles medidas destinadas a disminuir la confrontación armada en territorios donde operaba la organización ilegal.

En uno de los apartados conocidos públicamente, el vocero del grupo armado planteó la necesidad de reducir operaciones de la fuerza pública en zonas bajo su influencia como condición para mantener el cese de acciones ofensivas anunciado por la organización tras la posesión presidencial de agosto de 2022.

Las grabaciones también mostrarían una respuesta favorable por parte del entonces funcionario gubernamental, quien habría planteado la posibilidad de suspender determinadas acciones militares mientras avanzaban los acercamientos.

La polémica por los bombardeos

Uno de los puntos más sensibles del material divulgado está relacionado con los bombardeos contra estructuras criminales.

De acuerdo con la investigación periodística, durante la conversación se habría mencionado la suspensión de este tipo de operaciones, una afirmación que contrasta con declaraciones públicas realizadas en ese momento por integrantes del Gobierno nacional.

El contenido generó debate porque, de confirmarse, evidenciaría compromisos que nunca fueron comunicados oficialmente al país.

También se habló de inteligencia y operativos

Las grabaciones incluyen además referencias a presuntas acciones orientadas a revisar procedimientos dentro de organismos de seguridad e inteligencia.

Según lo revelado, durante la conversación se discutió la posibilidad de identificar funcionarios o unidades que pudieran interferir en los acercamientos con la organización criminal.

Los audios revelados generaron polémica por los supuestos compromisos planteados durante los primeros acercamientos. (Fuente: EFE)

El entonces comisionado también habría manifestado disposición para trasladar información al Ministerio de Defensa con el fin de analizar situaciones reportadas por los interlocutores del grupo armado.

Los beneficios que habría solicitado el Clan del Golfo

Otro de los temas abordados durante el encuentro estuvo relacionado con la situación judicial de los integrantes de la organización.

Alias Jerónimo habría planteado la necesidad de avanzar en medidas que generaran confianza para un eventual proceso de negociación, incluyendo solicitudes relacionadas con órdenes de captura, extradiciones y reducción de operaciones en determinadas regiones.

Las respuestas registradas en los audios sugieren que varios de esos puntos fueron discutidos como parte de los acercamientos iniciales.

El crecimiento de la organización durante esos años

La revelación de las grabaciones coincide con un período en el que el Clan del Golfo amplió significativamente su presencia territorial.

Datos citados por Noticias Caracol indican que entre 2022 y 2025 la organización incrementó considerablemente su número de integrantes y extendió sus operaciones a un mayor número de municipios del país.

Posteriormente, la estrategia oficial cambió y combinó negociación con acciones militares. Entre finales de 2024 y 2025 se registraron varios bombardeos y operativos contra la estructura criminal, además de golpes contra algunos de sus principales mandos.

Hasta el momento de la publicación de las grabaciones, ni Danilo Rueda ni las entidades oficiales involucradas habían emitido una respuesta pública sobre el contenido difundido.

La revelación abrió un nuevo debate sobre los alcances de los contactos iniciales entre el Gobierno y el Clan del Golfo, así como sobre las condiciones que habrían sido discutidas durante los primeros acercamientos para un eventual proceso de negociación.