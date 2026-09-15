De La Espriella confirmó el rescate de ocho secuestrados por el ELN en Catatumbo

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Un operativo de la Fuerza Pública permitió rescatar a ocho colombianos que permanecían secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo. La acción se desarrolló este martes 15 de septiembre en una zona rural de Convención, Norte de Santander.

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó el resultado y destacó la participación coordinada de las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y organismos de inteligencia. Según informó el mandatario, integrantes del Gaula llegaron hasta el lugar donde estaban retenidas las víctimas y ejecutaron la maniobra que permitió recuperar su libertad.

Así fue el operativo para rescatar a los ocho secuestrados

La intervención se produjo en un área rural de Convención, uno de los municipios que integran la región del Catatumbo y donde mantienen presencia estructuras del ELN.

De acuerdo con la información divulgada por el Gobierno, el procedimiento contó con inteligencia interagencial y con la participación de unidades especializadas. De La Espriella calificó la actuación como una operación de “precisión quirúrgica” y aseguró que la coordinación entre las distintas fuerzas resultó determinante para liberar a los ocho ciudadanos.

Información conocida posteriormente indica, además, que la Fuerza Pública recibió apoyo tecnológico de Estados Unidos a través del Comando Sur y la DEA, con equipos que permitieron obtener imágenes en tiempo real del lugar donde permanecían las víctimas. La operación venía siendo preparada desde hacía ocho días, según fuentes de la Fuerza Pública.

Hasta el momento, no fueron reveladas públicamente las identidades de las ocho personas rescatadas. En las imágenes difundidas después del procedimiento aparecen con sus rostros cubiertos y recibiendo atención de las autoridades.

De La Espriella lanzó una advertencia al ELN

Tras conocerse el resultado, el mandatario aseguró que su Gobierno continuará las operaciones contra las estructuras responsables de secuestros y extorsiones.

“El secuestro no tiene ninguna justificación”, sostuvo De La Espriella, quien afirmó que las autoridades perseguirán a quienes recurran a estas prácticas hasta llevarlos ante la Justicia. También felicitó a los soldados, policías y miembros de inteligencia que participaron en el rescate.

La ofensiva se enmarca en la estrategia de seguridad que el Gobierno viene desplegando contra el ELN. Durante las últimas semanas, De La Espriella endureció su posición frente a la guerrilla y anticipó que mantendrá las acciones de la Fuerza Pública contra sus estructuras, especialmente en Norte de Santander y la región del Catatumbo.