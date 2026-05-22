A pocos días de la primera vuelta, los números muestran un escenario mucho más cerrado de lo que muchos anticipaban. La pelea por llegar a la segunda vuelta sigue abierta.

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La más reciente encuesta de Guarumo y EcoAnalítica reveló un fuerte remezón en la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de Colombia de 2026. Aunque Iván Cepeda aparece como el candidato con mayor respaldo ciudadano en primera vuelta, los resultados muestran que no lograría ganar la Presidencia en un eventual balotaje.

El sondeo, realizado en 85 municipios del país entre el 11 y el 19 de mayo, evidencia además un crecimiento importante de Abelardo de la Espriella, quien logró despegarse de Paloma Valencia en la disputa por el segundo lugar. La medición también confirmó el desplome del voto en blanco y el poco crecimiento de los sectores de centro.

¿Cómo quedó la intención de voto en Colombia?

La encuesta ubicó a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, como líder de la intención de voto con un 37,1 %. Sin embargo, la cifra no le alcanzaría para evitar una segunda vuelta presidencial.

En el segundo lugar apareció Abelardo de la Espriella con un 27,5 %, mientras que Paloma Valencia quedó tercera con un 21,7 %, marcando una diferencia cercana a seis puntos porcentuales entre ambos candidatos.

Encuesta presidencial sacude el panorama: Iván Cepeda lidera, pero perdería en segunda vuelta ante De la Espriella y Paloma Valencia.

Más abajo quedaron Sergio Fajardo con 3,2 %, Santiago Botero con 1,6 % y Claudia López con 1,5 %. Los demás aspirantes registraron cifras inferiores al 0,3 %.

Otro dato que llamó la atención fue el voto en blanco, que sigue teniendo un peso importante dentro del electorado colombiano. Según la medición, actualmente se ubica en 6,1 %, una cifra menor frente al 13 % que registraba en enero.

¿Quién ganaría la segunda vuelta presidencial en Colombia?

Uno de los puntos más fuertes de la encuesta tiene que ver con los escenarios de segunda vuelta. Allí, Iván Cepeda perdería frente a sus dos principales rivales.

En un eventual enfrentamiento contra Abelardo de la Espriella, el candidato del Pacto Histórico obtendría 40 % frente al 43,6 % del abogado y empresario. La diferencia sería de 3,6 puntos porcentuales.

El panorama tampoco sería favorable para Cepeda si la contienda definitiva fuera contra Paloma Valencia. Según el estudio, la senadora alcanzaría un 44,8 %, mientras que el candidato de izquierda llegaría al 39,9 %.

En ambos escenarios, un porcentaje importante de colombianos aseguró que no votaría por ninguno de los candidatos, mostrando que todavía existe un amplio grupo de electores indecisos o inconformes.

¿Por qué Abelardo de la Espriella creció en las encuestas?

El avance de Abelardo de la Espriella se convirtió en una de las grandes sorpresas de la medición. Analistas consideran que su crecimiento se explica por el impulso que tomó en la recta final de la campaña y por el respaldo que ha consolidado en regiones clave del país.

Víctor Muñoz, cofundador de Guarumo, aseguró que el candidato logró su mejor medición del año y que todavía existe la posibilidad de que Paloma Valencia vuelva a acercarse en la última semana de campaña.

De acuerdo con el analista, departamentos de la Costa Caribe y Antioquia serán fundamentales para definir quién acompañará a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta presidencial.

¿Qué revela la encuesta sobre la tendencia política de los colombianos?

La medición también dejó ver cómo se identifican políticamente los ciudadanos consultados.

El 34,2 % aseguró sentirse de derecha, mientras que el 27,8 % dijo identificarse con la izquierda. Apenas un 12,6 % se declaró de centro y un 20 % manifestó no tener afinidad política.

En cuanto a partidos, el Pacto Histórico sigue siendo la colectividad con mayor identificación ciudadana con un 32,7 %. Le siguen el Centro Democrático con 22,1 %, el Partido Liberal con 5,5 %, Salvación Nacional con 4,1 % y el Partido Conservador con 2,7 %.

Datos clave sobre la encuesta presidencial