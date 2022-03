Netflix, Disney y Warner se suman al boicot a Rusia: la estrategia para debilitar a Putin

Netflix decidió sumarse al bloqueo a Rusia tras la invasión de Ucrania. La empresa rechazó la nueva ley audiovisual del país , que obliga a los servicios de streaming con más de 100.000 usuarios a emitir 20 canales de televisión rusos que incluyen propaganda.



Según esta ley, Netflix se habría visto obligado a emitir contenido de cadenas como Channel One, afín a Vladimir Putin; NTV o incluso un canal de la Iglesia Ortodoxa rusa. "Dada la situación actual, no tenemos planes de agregar estos canales a nuestro servicio", confirmó un representante de la compañía en un comunicado que releva Deadline.

Cabe destacar que las operaciones de Netflix en Rusia están a cargo de Entertainment Online Service, una empresa subsidiaria de National Media Group que, a su vez, es copropietaria de Channel One.

La ley aún no se ha implementado por completo, a pesar de que los rumores apuntaban a que sería de obligado cumplimiento a partir de este 1 de marzo. Por el momento Netflix sigue ofreciendo sus servicios en Rusia mientras sigue de cerca la situación en Ucrania.

Netflix se registró en diciembre de 2021 en el Servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación (Roskomnadzor) como proveedor de servicios audiovisuales con más de 100.000 suscriptores. A las compañías inscritas no solo se les pidió que emitieran 20 canales rusos, sino también que evitaran hacer apología del "extremismo".

Hasta la fecha Netflix es la única plataforma extranjera en este registro . HBO Max muestra sus contenidos a través de la empresa local Amediateka, y aún quedan por incorporar al país otros servicios como Apple TV Plus.

En 2021 Netflix anunció el que sería su primer proyecto original ruso. La producción se titulará Anna K , estará basada en la novela Anna Karenina y contará con Svetlana Khodchenkova como protagonista.

En tanto Disney, el estudio de cine más grande e influyente de Hollywood, decidió pausar el estreno de sus películas en Rusia.

"Dada la invasión no provocada de Ucrania y la trágica crisis humanitaria, estamos pausando el estreno de películas en Rusia, incluida la próxima 'Turning Red' de Pixar" , dijo un portavoz de Disney en un comunicado según la CNN. "Tomaremos futuras decisiones comerciales en función de la evolución de la situación".

La compañía agregó que está trabajando con sus socios de organizaciones no gubernamentales para "brindar ayuda urgente y otra asistencia humanitaria a los refugiados" desplazados por el ataque militar.

Disney tenía varias películas programadas para estrenarse en Rusia en los próximos meses. Eso incluye "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" de Marvel el 5 de mayo y "Lightyear" de Pixar el 16 de junio.

Por su parte, la compañía Warner Bros. sacó a la película The Batman de su calendario de estrenos en Rusia a última hora. Y Sony también frenó el estreno de su próximo tanque, Morbius,