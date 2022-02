Los Beatles en Imax: último día para ver el concierto de la terraza en pantalla gigante

El 25 de noviembre del año pasado Disney+, estrenó la aclamada docuserie de Peter Jackson que documenta la producción del último álbum de los Beatles Let it Be . Jackson pasó cuatro años restaurando metraje filmado por Michael Lindsay-Hogg en 1970.



La película de tres partes, que dura casi ocho horas, incluye el último concierto en vivo que ofreció la banda en 1969. Aprovechando el éxito de la serie, la presentación realizada en el techo de la sede de Apple Corps en Savile Row en Londres y conocida como The Rooftop Concert o El concierto de la terraza, fue lanzada en cines IMAX completa. Las entradas generales cuestan $ 1000

Estreno de Get Back: Los Beatles tienen su documental 'definitivo' en Disney+



En la Argentina se proyectó entre el 10 y el 13 de febrero con una función por día, pero debido a su éxito se podrá ver por última vez este miércoles 23 de febrero a las 20 hs

El concierto, cuya extensión es de 60 minutos, fue remasterizado digitalmente y optimizado para pantallas IMAX.