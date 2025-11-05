Con la llegada de los días calurosos, nada se disfruta más que un postre fresco, liviano y fácil de hacer. Por eso, el helado casero de banana se convirtió en una de las recetas más buscadas del verano: económico, sin conservantes y con un sabor que compite con cualquier heladería.

A diferencia de los helados industriales, este helado de banana casero no lleva colorantes, saborizantes ni azúcares añadidos. Su base es 100% natural y aporta fibra, potasio y energía saludable, por lo que también es ideal para chicos y grandes.

Además, podés adaptarlo según tus preferencias: con leche vegetal si querés una versión vegana o sin lactosa, o con crema para un resultado más cremoso.

Receta de helado de banana: ingredientes

1 kilo de bananas maduras

1 pocillo de crema de leche o leche (puede ser vegetal)

Opcionales:

Dulce de leche

Chips de chocolate

Rodajas de banana

Merenguitos o granola para decorar

Paso a paso: cómo hacer helado de banana en licuadora

Preparar la base: pelá las bananas, cortalas en rodajas y colocá todo en una bolsa o recipiente hermético. Llevá al freezer durante al menos 5 horas, o hasta que estén completamente congeladas. Procesar: colocá las bananas congeladas en la licuadora o procesadora junto con el pocillo de leche o crema. Licuá hasta que quede una textura cremosa y sin grumos. Congelar: serví la mezcla en vasitos o moldes y volvé a llevar al freezer por dos horas más para lograr mayor consistencia. Personalizar: al momento de servir, agregá los toppings que prefieras: dulce de leche, chips de chocolate o frutas frescas.

Un truco para que quede perfecto

El secreto está en usar bananas bien maduras, cuanto más dulces, mejor será el sabor del helado, y en procesarlas rápido, para que la mezcla no pierda frío. Si lo querés más liviano, podés reemplazar la crema por yogur natural o leche vegetal.

Este helado casero no solo es una opción saludable, sino también una alternativa económica frente a los precios de heladería. Con ingredientes simples y un paso a paso fácil, se puede preparar en minutos y mantener en el freezer para disfrutar en cualquier momento.