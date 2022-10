Daniel Barenboim padece una afección neurológica "grave" y cancela sus compromisos artísticos

Daniel Barenboim anunció que padece una afección neurológica "grave". El pianista y director de orquesta, de 79 años, lo anunció por Twitter.

"Mi salud se ha deteriorado en los últimos meses y me han diagnosticado una afección neurológica grave. Por tanto, debo enfocarme en mi bienestar físico tanto como sea posible", escribió el músico, que deberá aplazar algunos de sus compromisos artísticos.

El anuncio de Barenboim por Twitter.

Barenboim explicó que daba un "paso atrás" en algunas de sus próximas actividades escénicas con una "combinación de orgullo y tristeza".

"La música fue y continúa siendo una parte esencial y permanente de mi vida", escribió. Y agregó: "He vivido en y a través de la música toda mi vida y seguiré haciéndolo mientras mi salud me lo permita. Cuando miro hacia atrás y hacia adelante, no solo estoy satisfecho, sino profundamente realizado".

