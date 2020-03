Tokio 2020: el coronavirus pone en riesgo el récord del negocio deportivo de este año

El negocio deportivo pasa por uno de sus mejores momentos. Al menos, en lo que al patrocinio se refiere, ya que en 2020 superará los u$s 48.400 millones.

Es un avance interanual del 5%, el mayor de toda la década, empujado principalmente por los acuerdos sellados en el marco de Tokio 2020. La cita olímpica es clave en el calendario de toda la industria del deporte, aunque no es el único gran evento que tendrá lugar este año.

Pero se trata de un negocio que en las últimas semanas está en jaque por el coronavirus.

Tras sucesivas cancelaciones o aplazamientos de diferentes competiciones, la vista está ahora puesta en los Juegos Olímpicos, la gran cita de 2020. La organización, que cerró su presupuesto en u$s 12.600 millones, espera obtener u$s 3300 millones en ingresos. Este importe equivale al 55,6% de los ingresos totales que espera obtener el Comité Olímpico Internacional (COI) para el ciclo 2017-2020, que ascenderá a u$s 5900 millones en auspicios, según relevan en el sitio especializado Palco23.

Una cifra que duplica a la obtenida en el ciclo anterior, y que es casi tres veces superior a la de 2009-2012, cuando se disputaron los Juegos de Londres.

El motivo se basa en que por primera vez no se establecieron categorías exclusivas de sponsoreo, lo que permitió asociarse a Tokio 2020 a diferentes empresas de un mismo sector.

Japón necesita a toda costa la celebración de los Juegos. No sólo por la elevada inversión en infraestructura que ya ha realizado, sino también por el impacto que tendría su cancelación en el consumo.

Según la firma de inversión SMBC Nikko Securities, el producto bruto interno (PIB) del país se reducirá en un 1,4% interanual en caso de suspenderse.

El informe proyecta que el consumo generado por la disputa de la competencia se situará en casi u$s 6000 millones, por lo que su suspensión dejaría de generar este gasto.

En el mundo empresarial, la incertidumbre hasta julio sobre esta enfermedad provocaría un descenso de la facturación del 24,4% interanual.

El daño igual ya está parcialmente hecho, con la suspensión temporal de competiciones domésticas y la reprogramación o traslado de otros eventos. De ahí que la firma estime que, en el caso de que la pandemia acabe en abril, el retroceso del PIB de Japón se situará en el 0,9% interanual. En ese escenario, la caída de ingresos sería del 14,9%, ya que se habrían anticipado cancelaciones de reservas turísticas y el gasto doméstico ya se ha contraído, entre otros elementos.

Los Juegos 2020 están programados para tener lugar entre el 24 de julio y el 9 de agosto.

Más allá de los JJ.OO., el patrocinio deportivo también volverá a apoyarse en el fútbol. El principal evento de 2020 será la Eurocopa, que también batirá récord de ingresos este año. La inversión aumentará un 5%, hasta u$s 12.900 millones.

En Estados Unidos en tanto, brillan sus tres grandes ligas: la NFL, la NBA y la MLB. Según las proyecciones, la NFL obtendrá ingresos por u$s 1530 millones en 2020, un 4,9% más. La NFL equivale al 9,9% del total en EE.UU, seguida por la NBA, que hace años que superó a la MLB y volverá a ser la competición que registre la mayor tasa de variación esta temporada: un 7,1% más, hasta los u$s 1390 millones.