Premios Emmy 2019: los ganadores, los mejores looks y las sorpresas de la gala 'Game of Throne's, de HBO, fue la protagonista de la noche de premiación de la televisión. 'Fleabag', de Amazon Prime, se llevó el premio a la mejor comedia.

La 71° entrega de los premios de la Academia de la Televisión dejó vencedores, vencidos y looks controversiales. Un resúmen de lo mejor de la ceremonia.

'Fleabag', la sorpresa

La comedia producida por BBC America fue la sorpresa de la noche al ganar su categoría superando a otros candidatos como la sátira política de HBO, 'Veep'. "Es realmente maravilloso saber que una mujer sucia, pervertida y enfadada puede llegar a los Emmys", afirmó Phoebe Waller Bridge, quien ganó, además, como mejor guionista y mejor actriz principal.

'Fleabag' -una ventana a la mente de una mujer sin filtro, que intenta sobrevivir al ritmo de Londres mientras rechaza a cualquiera que intente ayudarla- se puede ver a través de la plataforma de streaming de Amazon, Amazon Prime, que en la Argentina está disponible desde septiembre a través de Movistar Play.

La despedida de GoT

La épica serie de HBO se despidió de la televisión con 12 Emmys (y 59 a lo largo de sus 8 temporadas), incluido el premio al mejor drama. "Estos últimos 10 años han sido los mejores de nuestras vidas para todos los que trabajamos en esto. No puedo creer que terminamos, no puedo creer que lo que hicimos todos juntos se acabó. Nunca volveremos a ver algo así", dijo David Benioff, uno de los creadores de la ya legendaria serie junto a DB Weiss.

Por su parte, Peter Dinklage -quien se llevó el premio como mejor actor de reparto por su papel de Tyrion Lannister- dijo: "Me considero tan afortunado de integrar una comunidad que no es más que tolerancia y diversidad... Porque en ningún otro lugar podría estar parado en un escenario como este".

Chernóbyl, mejor miniserie

De no ser por 'Fleabag', HBO se hubiera llevado la triada perfecta ya que, además de mejor drama, también se llevó el premio a la mejor miniserie con Chernobyl, sobre el desastre nuclear de 1986 que tuvo lugar en Ucrania. La serie ganó, además, como mejor guión y dirección.

Los momentos más importantes

Billy Porter (de 'Pose') se convirtió en el primer hombre negro abiertamente gay en ganar un Emmy como actor principal en una serie dramática. "Como artistas somos quienes conseguimos cambiar la estructura molecular de los corazones y las mentes de las personas que viven en este planeta", dijo al recibir su premio.

Por su parte, Michelle Williams –que ganó como mejor actriz de miniserie por 'Fosse Verdon'- le agradeció a FX y a los estudios por "apoyarme y pagarme equitativamente", dijo la actriz que en 2018 denunció que Mark Wahlberg ganó 1.500 veces más que ella por la película 'Todo el dinero del mundo', y este año le pidió al Congreso de Estados Unidos que redactara una ley que promoviera la igualdad entre hombres y mujeres.

Mientras que Jharrel Jerome, joven dominicano-estadounidense que ganó como mejor actor de una miniserie por 'When they see us', la historia real de cinco adolescentes acusados en 1989 por una violación que no cometieron, le dedicó su premio a “los hombres que conocemos como los cinco inocentes", expresó Jerome.

Los mejores looks de la alfombra roja

