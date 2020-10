La segunda ola de contagios se hace notar en el arte: bajan las ventas de obras

El 2020 ha sido un año muy complicado para el negocio del arte en Europa y los Estados Unidos. Los despidos, tanto en casas de remate como galerías y museos están a la orden del día. Y los museos pueden abrir pero con gran limitación de visitantes. Las ventas en el primer semestre han sido un 50% menores a las del año pasado, y la llegada del otoño más la segunda ola de contagios del virus han deprimido al mercado de arte.

Muchos tratan de vender en forma privada para no generar una pérdida de valor si la obra va a subasta y nadie la compra. Es por eso que una de las mayores obras de Alberto Giacometti, que fue pensada para una plaza del Chase Manhattan Bank en 1960, fue licitada en forma privada y con ofertas bajo sobre que se están abriendo hoy en Sotheby's. La oferta mínima debe ser de u$s 90 millones y obras similares se han vendido en u$s 103 millones y u$s 141 millones. Es un bronce de 268 cm de altura y del cual se han fundido 6 copias en 1960.

Gran Mujer I, bronce de Giacometti

David Hockney es la gran figura del arte contemporáneo y Phillips anuncia la oferta de un gran paisaje realizado en California, por el cual están pidiendo u$s 35 millones de base. Ya hay dos obras del artista que se han vendido en más dinero: una en u$s 49 millones y otra en u$s 90 millones. Y la semana pasada su lindísimo retrato del director de la Ópera de Londres se vendió en u$s 17 millones: con dicho dinero pagarán sueldos y mejoras del teatro que está con serios problemas ante la falta de ingresos por la cuarentena. El paisaje será expuesto en Londres, Hong Kong y Nueva York, antes de la venta el 12 de diciembre.

Paisaje de Hockney a la venta por precio base de u$s 93 millones

Christie's vendió arte contemporáneo la semana pasada por u$s 65 millones y el mayor precio fue un paisaje con una casa construida por Le Corbusier, realizado por Peter Doig que se vendió en u$s 18 millones. Las ventas fueron un 40% menos que las de 2019 y la oferta también era menor en un tercio.

Pésimo fue el remate de arte italiano que comenzó a ser un gran éxito en 2015 y que llevó a más de 20 galerías italianas a radicarse en Londres ante el interés por las obras de Lucio Fontana y sus colegas. El año pasado vendieron 32 millones en esta subasta italiana y ahora tan sólo 7 millones y sólo vendieron el 60% de lo ofrecido.

Sotheby's vendió u$s 62 millones por 41 lotes de arte contemporáneo, y el lote estrella es una copia de los nenúfares de Claude Monet con dos carritos de supermercado y un cono de tránsito que presentó en el 2005 el mediático Banksy. El apropiarse de obras y reinventarlas es algo que no valoro y hasta creo que no debería ocurrir: el primero en hacerlo fue quien puso bigotes a la Mona Lisa y ahora vemos que se hace sin ton ni son. Y, por ejemplo, esta obra se fue a Asia luego de venderse en la 'locura' de u$s 9,7 millones (había costado 15 mil libras).