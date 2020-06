Mercado del arte: menos del 50% de los agentes quedará de pie

Es mayo el mes de mayores ventas de arte en el mundo. Generalmente cambian de mano objetos por u$s 5000 millones, pero el virus no ha permitido convencer a los dueños de las obras a vender que la venta on-line sea el modo apropiado, y la mayoría de los grandes lotes han pasado a estar en venta privada o bien a la espera que en noviembre todo esté superado.

Las pocas cosas de altos precios se han vendido muy bien. No es normal ver un Paul Klee con una base de u$s 2 millones y mucho menos verlo venderse en 4,5 millones. Una témpera de Magritte se vendió en 2,2 millones y fue otra sorpresa. Los precios y las bases eran más bien bajos y por lo tanto se vendió un alto porcentaje. Esta semana se vendió arte de Vietnam en París y se recaudaron u$s 8 millones.

Ahora Phillips ofrecerá dos obras con bases superiores a los u$s 10 millones, un Basquiat y un Joan Mitchell, y se harán importantes ventas en simultáneo en seis ciudades para que nadie quede sin pujar. Una de las obras más lindas es de Wifredo Lam y busca superar todos sus precios ya que se piden u$s 8 millones por ella. El cubano vivió en París y era fanático del arte africano, veremos que pasa con ella.

Nadie tiene claro cuándo se va la peste o cuándo viene la vacuna, por lo tanto estos tiempos son de imposibles pronósticos y podríamos llamarlos de "masacre de inocentes" ya que serán menos del 50% los agentes del mercado que quedaran de pie. Volver a los números del 2019 llevará mínimo una década.

Pienso que los chinos serán el segundo mercado del mundo, Londres perderá ese lugar, y los americanos seguirán dominando el mercado. Por nuestras tierras hay que aplaudir la tarea de AZUR que ya ha realizado 4 subastas en medio de la pandemia, algunos aun no han realizado subastas.

El gasto y las inversiones están en tiempo de espera y eso se nota en el mercado, durante un tiempo seremos los comerciantes aquellos que compremos los objetos que se ofrecen para volverlos nuevamente al mercado cuando los compradores retornen al mismo.