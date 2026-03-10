Al cierre de los mercados de este martes, 10 de marzo de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.405. Esta cifra señala una diferencia de 1,09% en relación a la sesión de apertura. La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha registrado un aumento durante los últimos tres días consecutivos. Este comportamiento sugiere un incremento en la demanda de la moneda estadounidense, lo que podría estar relacionado con factores económicos actuales que generan incertidumbre en el mercado. La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 14.45%, es menor que la volatilidad anual del 20.81%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.380. Actualmente, los tipos de dólares que operan en el mercado argentino son los siguientes: En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó con las condiciones para la compra de dólares para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Además de levantar el límite, el BCRA también anunció que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: