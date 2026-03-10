El petróleo se disparó 30% en la noche del domingo y luego colapso tras comentarios de Trump sobre una posible tregua o disminución del conflicto bélico En mercado ajusta sus expectativas sobre las bajas de tasas de la Fed y suben los rendimientos de los bonos del tesoro americano La Argentina está mejor parada para enfrentar este contexto internacional gracias a haber hecho el delivery fiscal, monetario y legislativo. Con la suba de riesgo país, se aleja la posibilidad de qué la Argentina coloque deuda en el mercado internacional