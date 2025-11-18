En esta noticia <br>

La mayonesa es una de las salsas más consumidas en la Argentina. Gracias a su versatilidad, es ideal para acompaña ensaladas, sándwiches, panchos, milanesas, papas y hamburguesas y hasta se usa para realzar el sabor de preparaciones caseras como purés y dips.

Sin embargo, la mayoría de las versiones industriales incluyen aceites refinados, conservantes, aditivos y azúcares que muchos buscan evitar, además de un alto contenido calórico.

Para aquellos que buscan una versión liviana, suave y más sana, existe un reemplazo ideal que se puede preparar de manera casera en 5 minutos. La receta la compartió el creador del movimiento realfooding, Carlos Ríos, y rápidamente se volvió viral.

A través de un posteo en sus redes sociales, compartió una versión de mayonesa casera saludable , hecha con ingredientes reales, sin ultraprocesados y lista para consumir en pocos minutos.

Liviana, suave y más sana: el reemplazo ideal para la mayonesa que se hace en 5 minutos

Ríos, referente en alimentación consciente, publicó en su cuenta de Instagram (@carlosriosq) la receta con el mensaje “decile adiós a la mayonesa ultraprocesada y probá esta versión realfooder”.

El secreto está en reemplazar los aceites refinados por alimentos naturales como huevo cocido y palta madura. Además, suma un ingrediente que está en tendencia: ajo negro, que aporta un sabor dulce y suave, y es reconocido por su contenido de antioxidantes.

Para hacer una porción (aprox. 8 cucharadas), se necesitan los siguientes ingredientes:

2 huevos

½ palta madura

2 dientes de ajo negro

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Un chorrito de agua

Sal a gusto

Paso a paso: cómo hacer la mayonesa saludable en 5 minutos

Preparar los ingredientes: hervir los huevos, dejarlos enfriar, pelarlos y cortar la palta. Procesar: colocar en una batidora o mixer los huevos, la palta, el ajo negro, el aceite de oliva, el agua y la sal. Conseguir la textura ideal: triturar hasta obtener una crema lisa. Si queda espesa, agregar un poco más de agua. Guardar: colocar en un frasco o recipiente hermético y llevar a la heladera. Dura entre 2 y 3 días.

No requiere técnicas especiales: se mezclan todos los ingredientes y está lista. Sin aceites refinados, sin azúcar y sin conservantes.

¿Cuántas calorías tiene esta mayonesa casera?

Según el cálculo promedio, la preparación completa aporta alrededor de 510 calorías, siendo el aceite de oliva el ingrediente más energético.

Si rinde unas ocho cucharadas, cada una contiene aproximadamente 64 calorías. En tanto, una mayonesa tradicional (la comercial clásica hecha con aceite, huevo y vinagre) suele tener entre 90 y 100 calorías por cucharada.

¿Con qué platos se puede usar esta mayonesa saludable

Esta versión es versátil y acompaña muy bien a:

Ensaladas frescas

Verduras al vapor

Papas al horno

Salmón o pollo a la plancha

Wraps y hamburguesas

También es ideal para dipear con bastones de zanahoria, pepino o apio, sumando una opción más nutritiva para el picoteo.

El sabor delicado del ajo negro y la textura cremosa de la palta la convierten en una alternativa más saludable sin resignar sabor.



