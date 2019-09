Pese a la crisis, abrió el primer caviar bar del país: cómo es y dónde queda

Emplazado en el primer nivel del emblemático y elegante Patio Bullrich, Gourmand Food Hall presentó el 4 y 5 de septiembre la cuarta edición de su festival gourmet, ocasión que fue aprovechada para relanzar el espacio con algunas novedades: nuevos locales, que completan la propuesta de 1.000 mts2, más un supermercado premium (Bon Marché), una parrilla (Gourmand Grill), y el Caviar Bar, único en la Argentina.

Estas propuestas se suman a los locales de gastronomía premium ya en funcionamiento, como la heladería Haagen Dasz, La Rotissoire con sus carnes al spiedo, el Bistró Francés, el Ristorante Italiano con sus pastas De Cecco y pizzas al horno de barro, entre otros.

¿En qué consiste un Caviar Bar? Pablo Pries, único caviar master argentino, detalla que es el primer proyecto de la categoría en el país, y busca acercar el lujo al consumidor. "El caviar son los huevitos del pez esturión. Hay que aclarar que ninguna otra variedad de peces da este diamante de la alta cocina. Hay 25 variedades de esturión, pero apenas 7 dan caviar", explica.

Pries actualmente es representante de Calvisius, firma líder a nivel mundial con presencia en más de 50 países, y fue quién importó esa marca a Sudamérica. Y recientemente lanzó, en los Estados Unidos, la marca Centurión, que será también el nombre del Caviar Bar en el coqueto mall de Recoleta. "La idea es que el consumidor encuentre diversos productos relacionados con el caviar, como pueden ser tapas, algunos platos y también una completa carta de champagne francés y vinos nacionales que combinan a la perfección con ese manjar. La idea es alentar el consumo local del auténtico caviar y enseñarle al consumidor, para que pueda elevar su paladar en lo que a gusto se refiere", asegura Pries. Y concluye con su frase de cabecera: "El desconocimiento es el principal enemigo del lujo".

Otra novedad del renovado food hall de Patio Bullrich es Bon Marché, un supermercado de productos de alta gama en cuyas góndolas se dan cita 3500 alimentos y bebidas de marcas premium nacionales e importadas. "Tenemos carnes envasadas al vacío del frigorífico Abra Pampa, que es un exportador de élite y proveerá entre 30 y 35 cortes exclusivos de una calidad suprema; también vegetales envasados al vacío de Sueño Verde; además de productos lácteos frescos y congelados, sushi para take away, los bombones de Hedonista y las pastas de Donato de Santis. Desde luego, no falta un buen surtido de productos sin TACC", resume Héctor Santantonin, uno de los socios fundadores de Gourmand Food Hall.

"Es un complemento del mercadito que ya teníamos, con un surtido de productos de alta gama, que se suma a Gourmand Food Hall completando la gama de categorías selectas. Desde ahora, podés venir a comer platos de los países que quieras, hacer compras de delicatessen para tu hogar o para regalar, y también aprender, porque programamos clases de cocina mensuales con grandes chefs. El objetivo final es que el consumidor disfrute de una experiencia foodie distinta", concluye Santantonin.