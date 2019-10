El restaurante de Colagreco tendrá los mejores vinos argentinos: quién hará la elección

El restaurante Mirazur, reconocido como el mejor del mundo en la lista The World's 50 Best Restaurants 2019, incorporará a su propuesta una carta de vinos argentinos. Para diseñarla, el cocinero platense Mauro Colagreco eligió al sommelier Rodrigo Calderón, con quien viene trabajando desde hace ya casi 10 años. Esta incorporación también significa la apertura de una importantísima galería para los vinos nacionales hacia el mundo entero, ya que cualquier comensal que visite Mirazur podrá acceder a esta exclusiva selección de etiquetas.

Rodrigo Calderón se formó junto a Jean Paul Bondoux en el restaurante La Bourgone de Punta del Este entre 2004 y 2016. En 2011 estuvo a cargo de la apertura de Unik Buenos Aires, elegido ese mismo año como Restaurante del año y dentro de los Latin America's 50 Best Restaurants. Actualmente, es embajador de marca de Bodega Chacra y colaborador de Mauro Colagreco en el armado de cartas de vino y equipos de servicio. En Buenos Aires se lo puede encontrar en Sótano, un espacio para beber vinos y compartir su mirada de la buena mesa.

¿Cuándo y cómo empezaste a trabajar en Mirazur?

En 2010 fui invitado por Mauro a sumarme a Mirazur. En ese momento, el restaurante tenía una estrella Michelin, pero la aspiración de ser el mejor del mundo se sentía en cada rincón del establecimiento.

¿Cómo conociste a Mauro Colagreco?

Nos conocimos en Uruguay durante una visita que hizo al restaurante La Bourgogne. Yo estaba en una de esas “noches buenas” en las que tenés muchísimo feeling con los clientes. Creo que lo que más sedujo a Mauro fue la cantidad de botellas de vino de gran nivel que se vendieron esa noche.

¿Cómo fue la experiencia de hacer una carta de vinos en Francia en aquel entonces?

Fue maravilloso, principalmente por la cercanía con los productores y la posibilidad de conocer regiones como Córcega o Bandol que no había probado en mi vida. Debo reconocer que la carta no tenía muchas pretensiones, aunque logramos hacer algo súper atractivo para nuestros clientes, donde los viñedos cercanos al restaurante eran los protagonistas.

¿Cómo es la propuesta de ahora?

La propuesta actual tiene una búsqueda diferente. Por un lado, tendrá una gran oferta de vinos de productores biodinámicos y de mínima intervención, cuyo perfil se integra de maravilla a los platos de Mirazur. De esta manera, los terruños de Borgoña, Loira y Alsacia -destacándose los vinos blancos por sobre los tintos- son una parte fundamental de la carta.

