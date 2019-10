50Best: chefs debaten sobre pastelería, panificados, sustentabilidad y género

En la previa al anuncio de los 50 Best Latinoamérica que se realizará por primera vez en Buenso Aires - será en la Usina del Arte y se publicará el ránking de los mejores 50 restaurantes de la región - el miércoles 9 de octubre se realizaron las #50BestTalks. El encuentro, realizado en el hotel Four Seasons convocó a chefs y dueños de restaurantes al escenario para conversar sobre gastronomía, sustentabilidad, redes y género, entre otros temas. La temática alrededor de la cual giró el evento de este año fue Pan y Postre. Hubo cuatro sesiones que se centraron en diferentes elementos de la experiencia de pastelería, incluyendo la interacción con el público y muestras de alimentos de cada orador.

El Chef Joaquín Grimaldi, pastelero del Four Season, habló sobre el delicado equilibrio de la herencia italiana y la innovación argentina en los helados, su experiencia creando la gama de helados Dolce Morte y por qué tuvo que pensar como un cocinero para convertir el helado en un plato en sí mismo. El plato que presentó al público fue la Dolce Morte Burger, una hamburguesa de helado de queso cubierto de chocolate, con tomate y panceta. "Yo quería ser rockero, vengo de una familia de músicos, iba a ir a Julliard, me habían aprobado pero no fui. ¿Por qué? Porque vi al Gato Dumas en la televisión y me enamoré de la gastronomía", relató sobre sus inicios.

La Chef Elena Reygadas, mexicana y propietaria de Rosetta, votada como Latin America’s Best Female Chef en 2014, habló sobre la importancia del pan y los postres en la cultura mexicana, las alergias y las intolerancias en el mundo de los restaurantes, y la pregunta: pan – el principio, medio o ¿el fin?, a la que Reygadas respondió con el pan en todos esos momentos. Compartió con los presentes un delicioso Rol de gauyaba.

El Chef Jesús Escalera, que dirige La Postrería en Guadalajara, México y ganador del Latin America’s Best Pastry Chef Award 2018, habló sobre su entrada fortuita en el mundo de la pastelería y la inspiración detrás de algunos de sus famosos postres. Compartió con los presentes los postres Flor de Violeta, Molusco de Tierra y Cacao de México.

La Chef Vanessa González del Parador La Huella en Uruguay, habló sobre los recuerdos de comida de su infancia y el decante dulce de leche famoso de La Huella, mientras explicó por qué, cuando se trata de comida, no existe el placer culpable. El plato que compartió fue el tradicional volcán de dulce de leche de La Huella.

Los cuatros chefs, más el invitado especial Dabiz Muñoz de DiverXo en Madrid, luego participaron en una mesa redonda y una sesión de preguntas y respuestas de la audiencia sobre temas claves en torno a restaurantes latinoamericanos, postres y su dieta. Algunos de los debates más interesantes se dieron en torno a las redes sociales, en lo que los cocineros coincidieron que traen ventajas y desventajas; la sustentabilidad, en donde se hizo foco en el producto local y la estacionalidad pero también en la importancia de reducir el plástico que suele haber en las cocinas; y finalmente, sobre la perspectiva de género en el mundo gastronómico, Reygadas señaló la importancia de que se apoye a las mujeres gastronómicas que eligen ser madres, ya que consideró que la maternidad es una de las principlaes razones por las que hay pocas cocineras profesionales.