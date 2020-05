May the 4th be with you: hoy es el Día de Star Wars y se festeja con nuevos cortos y series animadas El Día de Star Wars se celebra hoy, 4 de mayo. Es una iniciativa de los fans. Desde Disney, acompañan con el lanzamiento de nuevo material. El 25 de mayo se cumplen 40 años del lanzamiento de Star Wars Episodio V: El Imperio contraataca.

Este lunes 4 de mayo, en plena cuarentena por coronavirus , los fanáticos de Star Wars, la saga galáctica de George Lucas, tienen la chance de olvidarse por unas horas de la pandemia para disfrutar de una programación especial que incluye el estreno de los cortos 'Galaxy of adventures' y 'Star Wars Rollout' para celebrar el Día de Star Wars en los canales y plataformas de Disney.

Estrenos de Netflix en mayo: Billions y qué series y películas se estrenan sumó casi 16 millones de nuevos suscriptores en todo el mundo durante el primer trimestre de 2020, más del doble de sus previsiones para ese período, como consecuencia de la cuarentena por la pandemia de coronavirus. Las nuevas cuentas representan la mitad de los abonados nuevos de todo 2019.

El Día de Star Wars es una tradición popular anual iniciada por los fans, que Lucasfilm adoptó y promueve con actividades, nuevos contenidos, fiestas y mucho más. El mensaje May the 4th be with you conecta a fanáticos de todo el mundo y surge de la asociación fonética con la frase icónica en inglés 'May the Force be with you' ("Que la Fuerza te acompañe”).

Muere por coronavirus un actor de la saga "Star Wars" Andrew Jack, actor que entre otros papeles interpretó al Mayor Ematt en "Star Wars: El despertar de la Fuerza" y "Los últimos Jedi", de 2015 y 2017, respectivamente, murió a los 76 años, en un hospital en las afueras de Londres, a causa del coronavirus.

Disney XD celebrará el Día de Star Wars estrenando la nueva serie de 18 cortos de 'Galaxy of adventures', las aventuras galácticas que divierten tanto a grandes como a pequeños. La serie presenta los temas clásicos, los momentos memorables y personajes icónicos de la saga a la próxima generación. El primer corto se estrenará en los canales oficiales de Disney Latinoamérica en YouTube y en las redes sociales de Star Wars. Esos cortos rotarán durante todo el día en Disney XD, que irá estrenando tres por semana

También el canal estrenará tres nuevos cortos de 'Star Wars Rollout', una serie animada que incluye la adaptación original de todos los personajes a la forma del icónico droide BB-8. En una colección de historias nuevas, los personajes se abrirán camino a nuevas aventuras con el detalle que lo harán rodando y saltando tal y como lo hace BB-8.

FOX, FOX Life, FX, FOX Premium, Cinecanal, ESPN y FOX Sports se sumarán a la celebración con la emisión de 'Minutos Star Wars', cápsulas de un minuto que recorren diferentes temáticas de la saga, desde datos curiosos hasta resúmenes de la historia.

Todos los nuevos materiales estarán al aire en las distintas plataformas digitales y canales hasta el 25 de mayo, para el festejo del aniversario 40° de 'Star Wars Episodio V: El Imperio contraataca'.