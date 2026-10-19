Cafayate es uno de los destinos más atractivos de Salta, elegido por sus paisajes montañosos, sus viñedos y sus recorridos entre formaciones rojizas.

Para quienes sueñan con conocer este rincón del norte argentino de una manera diferente, existe una oportunidad de voluntariado que permite alojarse en un hostel a cambio de colaborar con la creación de contenido para redes sociales.

La propuesta fue publicada en Worldpackers por Huaka Guesthouse & Hostel, que busca una persona creativa para producir fotografías, videos, reels y stories sobre el alojamiento, sus espacios y los atractivos de la zona. A cambio, ofrece hospedaje, desayuno y tres días libres por semana.

Qué tareas deben realizar los voluntarios en Cafayate

La persona seleccionada colaborará con la estrategia de contenido digital del hostel. Entre las actividades previstas se encuentran tomar y editar fotografías, grabar videos, crear reels y stories, proponer ideas para las redes sociales y organizar el material producido.

La búsqueda está dirigida a personas con iniciativa e interés por la creación de contenido. No es necesario ser profesional, aunque se solicita experiencia básica en redes sociales y un nivel principiante de español.

La colaboración requiere 15 horas semanales, distribuidas en cuatro días de trabajo. Los horarios y las actividades se organizan cada semana según las necesidades del alojamiento.

Cafayate, Salta. Unsplash.

Qué ofrece el voluntariado en Salta

A cambio de las tareas, Huaka Guesthouse & Hostel brinda una cama en una habitación compartida, desayuno con pan e infusiones y servicio de lavandería una vez por semana. Además, los voluntarios pueden utilizar la cocina equipada, las bicicletas disponibles y la conexión a internet de alta velocidad.

La propuesta contempla tres días libres por semana, que se pueden aprovechar para recorrer Cafayate, conocer a otros viajeros y descubrir los paisajes de la región. La estadía mínima es de una semana.

Cuáles son los requisitos para postularse

La convocatoria está dirigida a personas de entre 21 y 50 años que viajen solas. No admite parejas ni dúos y requiere responsabilidad, autonomía, respeto por la privacidad de los huéspedes y disposición para cumplir con las tareas acordadas.

Antes de comenzar el intercambio, se realiza un día de prueba para que ambas partes puedan conocerse y evaluar si la dinámica de trabajo es adecuada.

Los gastos de vuelos, seguro de viaje, transporte interno y visa, si corresponde, corren por cuenta del voluntario. La oportunidad está publicada en Worldpackers, donde se pueden consultar los detalles y las condiciones para postularse.