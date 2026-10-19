Las baterías de iones de litio presentes en la mayoría de los dispositivos electrónicos sufren un proceso natural de degradación que puede acelerarse debido a hábitos de uso inadecuados.

En el ecosistema tecnológico actual, las baterías representan un componente crítico que influye de forma directa en el rendimiento y la durabilidad de los celulares, computadoras portátiles y vehículos eléctricos.

Investigadores del Center for Sustainable Systems (CSS) de la Universidad de Míchigan destacaron que la relación entre el funcionamiento cotidiano de estos sistemas, su desgaste y su vida útil no siempre está bien comunicada a los usuarios.

Entre los hábitos más comunes que los usuarios suelen hacer y que provoca el deterioro de los componentes es dejar cargado el celular toda la noche. Al hacer esto, el dispositivo permanece durante horas recibiendo microcargas para mantenerse al 100% de su capacidad.

Esta exposición prolongada al nivel máximo de voltaje genera un estado constante de tensión química y elevación de temperatura en las celdas de litio, lo que acelera la degradación del electrólito interno y reduce la autonomía máxima del equipo a mediano plazo.

Cuáles son los hábitos que dañan la batería y qué prácticas usar para alargar la vida del celular

Para maximizar la salud y extender los años de uso de las baterías de iones de litio, los especialistas recomiendan implementar una serie de hábitos de carga diarios:

No dejar el celular conectado durante toda la noche: Dejar el dispositivo enchufado una vez alcanzado el nivel máximo incrementa la presión química sobre la batería al mantenerla constantemente en su tope de capacidad.

Evitar las descargas completas y las cargas al 100%: Mantener los niveles de energía en un rango intermedio (idealmente entre el 20% y el 80%) reduce el estrés químico en las celdas de litio, evitando la degradación acelerada.

Controlar la exposición a temperaturas extremas: Someter el dispositivo a fuentes de calor excesivo o ambientes excesivamente fríos altera la estabilidad de los componentes internos y acorta la vida útil del sistema.

Limitar el uso de carga rápida continua: Aunque resulta conveniente para emergencias, el uso sistemático de Aunque resulta conveniente para emergencias, el uso sistemático de cargadores de alta potencia genera un aumento en la temperatura del equipo que acelera el desgaste de los componentes térmicos.

El envejecimiento de la batería de un celular no es un fallo aleatorio, sino el resultado de procesos electroquímicos progresivos dentro de sus celdas. Shutterstock

Por qué se degradan los componentes internos: el proceso químico de las baterías de iones de litio

El envejecimiento de la batería de un celular no es un fallo aleatorio, sino el resultado de procesos electroquímicos progresivos dentro de sus celdas.

Durante los ciclos de carga y descarga, los iones de litio se desplazan de forma continua entre el ánodo y el cátodo. Con el paso del tiempo y el uso constante, este flujo va generando un desgaste estructural en los materiales internos que reduce su capacidad para almacenar energía.

Factores como mantener el dispositivo expuesto a altas temperaturas o someterlo a voltajes extremos de forma prolongada aceleran la descomposición del electrólito líquido y favorecen la formación de depósitos microscópicos en los electrodos.

Como consecuencia, las celdas pierden progresivamente su capacidad útil y fuerzan un reemplazo prematuro del equipo. Este deterioro químico no solo afecta la experiencia diaria del usuario, sino que desencadena un costo financiero y ambiental de gran escala.

El impacto del desgaste de la batería: por qué afecta tanto al usuario como a los costos del fabricante

La degradación acelerada de los sistemas de almacenamiento de energía no solo afecta la experiencia diaria del usuario al reducir la autonomía del teléfono, sino que genera consecuencias económicas y ecológicas de gran escala.

De acuerdo con el reporte del Center for Sustainable Systems, las baterías pueden representar más del 25% del costo total de fabricación en dispositivos electrónicos de consumo, superando el 35% en vehículos eléctricos y el 50% en herramientas inalámbricas.

Retirar un producto de forma anticipada debido al agotamiento de su batería implica un gasto significativo de reemplazo para el consumidor.