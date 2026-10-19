Antes de preparar un asado, limpiar la parrilla es fundamental para retirar los restos de comida y la grasa que quedan adheridos a las rejillas.

Para facilitar esta tarea, el Sistema de Extensión Cooperativa de Alabama, en Estados Unidos, explica cómo utilizar vinagre blanco y agua como parte del proceso de limpieza.

La guía también detalla qué precauciones conviene tener en cuenta según el material de la parrilla y cómo retirar la suciedad sin dañar la superficie donde se cocinan los alimentos.

Para qué sirve rociar vinagre en la parrilla antes de hacer el asado

El vinagre blanco contiene ácido acético, una sustancia que puede ayudar a desprender ciertos residuos y facilitar la limpieza de las rejillas.

Al combinarlo con agua, se obtiene una solución que puede utilizarse para aflojar parte de la suciedad antes de frotar la superficie.

La guía del Sistema de Extensión Cooperativa de Alabama explica distintos métodos para limpiar las rejillas y destaca la importancia de elegir el procedimiento adecuado según el material del equipo.

Cómo usar vinagre para quitar la grasa de la parrilla

Una mezcla de vinagre y agua es una alternativa para facilitar la limpieza de la parrilla antes de volver a cocinar. Shutterstock

El método consiste en remojar las rejillas en una solución de vinagre y agua, especialmente cuando tienen restos de comida muy adheridos. La proporción indicada es de dos partes de vinagre por una de agua.

Para aplicar este procedimiento, las rejillas deben retirarse de la parrilla y colocarse en un recipiente grande o una bolsa resistente que permita cubrirlas con la mezcla.

El procedimiento se completa con un cepillado para retirar la suciedad desprendida. La institución también recomienda utilizar un cepillo limpio y en buen estado para evitar que queden cerdas metálicas sobre la superficie de cocción.

Estos son los pasos para realizar la limpieza:

Dejá enfriar la parrilla por completo. No manipules las rejillas calientes ni apliques la mezcla cerca del fuego. Retirá las rejillas, si el modelo lo permite. Colocalas en un recipiente amplio o en una bolsa resistente. Prepará la solución de limpieza. Mezclá dos partes de vinagre con una parte de agua. Dejá las rejillas en remojo. Asegurate de que la mezcla alcance las zonas sucias y permita aflojar los residuos. Frotá la superficie. Utilizá un cepillo adecuado para retirar los restos de comida y la grasa acumulada. Limpiá y secá las rejillas. Antes de volver a utilizarlas, seguí las indicaciones del fabricante para dejarlas listas para cocinar.

Qué tener en cuenta antes de limpiar la parrilla con vinagre

No todas las parrillas se limpian de la misma manera. El material de las rejillas determina qué productos y herramientas pueden utilizarse sin dañar la superficie.

Alabama Extension advierte que las rejillas con revestimiento de porcelana requieren más cuidado. Si no tenés el manual del fabricante, es preferible evitar los cepillos de acero inoxidable y probar cualquier método en una zona poco visible antes de limpiar toda la superficie.