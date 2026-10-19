Marcela Pedraza, profesora de pilates, enseña un ejercicio con las manos para estimular la memoria.

Conservar la agilidad mental y mantener la atención son aspectos importantes para desenvolverse en las actividades cotidianas.

Para ejercitar estas habilidades, existen propuestas sencillas que se pueden realizar en casa, sin necesidad de equipamiento ni de dedicar demasiado tiempo.

Marcela Pedraza (@pilatesmarcelapedraza3555), profesora de pilates, compartió un ejercicio de estimulación mental que combina memoria, concentración y coordinación a través de su canal de YouTube.

La actividad requiere solamente una hoja de papel, un lápiz y las manos, y propone un desafío que se puede volver más complejo a medida que se practica.

Cómo es el ejercicio mental que recomienda Marcela Pedraza

La propuesta consiste en dibujar una secuencia de letras I e Y en una hoja de papel (I Y I Y). Cada letra representa una posición diferente de la mano, por lo que el objetivo es mirar el dibujo y reproducir el movimiento correspondiente sin confundirse.

Para comenzar, hay que preparar la hoja con las letras I e Y intercaladas. Luego, se debe seguir la secuencia con una mano, cambiando la posición de los dedos cada vez que aparece una letra diferente.

Letra I: colocar la mano recta, con los dedos juntos y apoyados sobre el lado del meñique.

Letra I: colocar la mano recta, con los dedos juntos y apoyados sobre el lado del meñique. YouTube Pilates Marcela Pedraza.

Letra Y: cambiar la posición de la mano para representar la otra figura, utilizando los dedos índice y mayor, según la demostración de Pedraza.

Letra Y: cambiar la posición de la mano para representar la otra figura, utilizando los dedos índice y mayor. YouTube Pilates Marcela Pedraza.

El desafío consiste en alternar las posiciones siguiendo el orden de las letras, mantener la atención en el papel y evitar equivocarse al cambiar de movimiento.

En su video, Pedraza invita a practicar primero con una sola mano. Una vez que la secuencia sale con mayor facilidad, propone aumentar la dificultad y realizar el ejercicio con ambas manos al mismo tiempo.

Una vez que la secuencia sale con mayor facilidad, propone aumentar la dificultad y realizar el ejercicio con ambas manos al mismo tiempo. YouTube Pilates Marcela Pedraza.

Qué habilidades se pueden trabajar con este ejercicio

Aunque la actividad parece simple, seguir una secuencia visual y transformarla en movimientos requiere prestar atención, recordar qué posición corresponde a cada letra y coordinar los movimientos de las manos.

Por eso, este tipo de propuestas puede servir como una forma de ejercitar la atención, la memoria de trabajo y la coordinación . Además, permite aumentar gradualmente la dificultad: se puede comenzar con pocas letras, sumar más cambios de posición y, finalmente, intentar hacerlo con las dos manos simultáneamente.

Pedraza también destaca la importancia de compartir el ejercicio para que otras personas puedan ponerlo en práctica. La actividad puede realizarse en casa y adaptarse al ritmo de cada persona, sin necesidad de completar la secuencia rápidamente.