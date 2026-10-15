Córdoba, la segunda ciudad más grande de Argentina y un punto estratégico rodeado por las sierras, es escenario de una iniciativa solidaria enfocada en la contención social a través del deporte.

Mediante la plataforma Volunteer World, un programa comunitario busca asistentes de fútbol para trabajar con niños y adolescentes en contextos de vulnerabilidad socioeconómica, ofreciendo una experiencia de intercambio cultural con cobertura completa de alojamiento y manutención.

Qué tareas realizan los colaboradores y cómo es el esquema diario en el proyecto

El rol principal del voluntario consiste en actuar como asistente o entrenador de fútbol para niños de escasos recursos, brindando un espacio seguro de desarrollo, contención y valores a través de la práctica deportiva.

Las actividades se desarrollan de lunes a viernes en el horario de 15:00 a 19:30, un esquema que permite a los participantes colaborar activamente en la dinámica comunitaria sin perder tiempo libre para realizar excursiones, practicar trekking o recorrer los atractivos turísticos de la provincia .

Además del impacto social directo sobre la comunidad infantil, la experiencia promueve el desarrollo personal al facilitar la inmersión cultural, mejorar la fluidez en el idioma español mediante el trato cotidiano con residentes locales y sumar una valiosa experiencia internacional al currículum profesional.

El rol principal del voluntario consiste en actuar como asistente o entrenador de fútbol para niños de escasos recursos. Imagen ilustrada con Gemini

Qué servicios incluye el programa de voluntariado y qué gastos debe afrontar el viajero

El intercambio está diseñado para cubrir los gastos esenciales de estadía en la capital cordobesa, reduciendo al mínimo las erogaciones del voluntario durante su permanencia. Entre los beneficios incluidos en la propuesta se destacan:

Alojamiento en casa de familia: estadía en la modalidad homestay con una habitación privada individual para el colaborador.

Alimentación completa: provisión de tres comidas diarias (desayuno, almuerzo y cena) cubiertas durante los siete días de la semana.

Logística y conectividad: servicio de recepción y traslado de llegada y salida en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio L.V. Taravella (COR), además de acceso a internet de alta velocidad.

Por su parte, la organización especifica que los costos correspondientes a los pasajes aéreos, la contratación obligatoria de un seguro de viaje y la aplicación de vacunas corren exclusivamente por cuenta del viajero.

Cuáles son los requisitos de postulación y los periodos habilitados del año

Para postularse al programa, los aspirantes deben cumplir con un rango de edad de entre 18 y 50 años o más, contar con nivel secundario completo y poseer conocimientos básicos de idioma español.

Como parte del proceso formal de admisión, la entidad solicita el envío de un currículum vitae, una carta de motivación y un cuestionario específico para voluntarios .

La estancia mínima requerida es de 28 días (cuatro semanas), con una duración máxima extensible hasta las 24 semanas.

El proyecto opera de manera regular entre principios de marzo y finales de noviembre, permaneciendo cerrado durante los meses de verano (diciembre, enero y febrero) por receso estacional, y con actividades limitadas durante dos semanas de julio debido al receso invernal.