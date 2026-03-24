Un nuevo informe internacional volvió a poner a América Latina en el centro de la escena global. Según el World Happiness Report, Costa Rica se posicionó como el país más feliz del continente, superando incluso a potencias como Estados Unidos en los niveles de bienestar general. El ranking, que evalúa factores como calidad de vida, apoyo social, ingresos y libertad personal, destacó al país centroamericano como uno de los lugares con mejor equilibrio entre desarrollo y bienestar. Costa Rica logró destacarse por una combinación de factores que impactan directamente en la calidad de vida de sus habitantes. Entre los principales motivos se encuentran: El posicionamiento en el ranking impulsó el interés internacional por vivir en Costa Rica. Entre los principales atractivos se destacan: