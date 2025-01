La comarca bonaerense que recomiendan los expertos en turismo para una escapada a la naturaleza

Ya sea en tiempo de vacaciones o en cualquier momento del año, muy cerca de CABA podés dar con una comarca bonaerense que recomiendan los expertos en turismo para una escapada a la naturaleza.

Ubicada a 570 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en el sudoeste de la provincia, es una auténtica reserva de atractivos naturales, históricos y culturales.

Cuando estés allí, seguramente vengan a tu memoria algunas zonas de las sierras de Córdoba, y no será un espejismo. Algo de eso hay, pero sin necesidad de viajar tanto.

Una escapada a la naturaleza en una comarca bonaerense

Los expertos en turismo del sitio Time Out no dudan en recomendar Sierra de la Ventana. Esa es la bella comarca que no podés dejar de conocer, ya sea en verano o en invierno.

Esta región turística tiene 180 kilómetros de cordones serranos, con una altitud máxima de 1239 metros en el Cerro Tres Picos. Es un destino ideal para hacer en pareja o en familia, ya que ofrece lugares y actividades para todos los gustos y edades.

El famoso hueco en la cumbre del Cerro Ventana del Parque Provincial Ernesto Tornquist (Fuente: sierrasdelaventana.com.ar).

En estas sierras bonaerenses, el agua y el viento labraron con el paso de millones de años, una morfología artística, las geoformaciones. Una es el principal atractivo que le da nombre a la región: el famoso hueco en la cumbre del Cerro Ventana del Parque Provincial Ernesto Tornquist.

Así, este particular relieve con nevadas ocasionales, tintes andino- patagónicos en la llanura pampeana, se convirtió en una isla de biodiversidad.

Esta pintoresca localidad ofrece cascadas, lagunas, museos y valiosas obras arquitectónicas que pueden ser exploradas durante todo el año.

Sierra de la Ventana, el pueblo que recomiendan los expertos en turismo

Efectivamente, Sierra de la Ventana es un pueblo, pero también una comarca que además del pueblo en sí incluye a Villa Arcadia, Villa Ventana, Villa Serrana, La Gruta, Saldungaray y Tornquist.

Sierra de la Ventana ofrecee cascadas, lagunas, museos y valiosas obras arquitectónicas (Fuente: sierrasdelaventana.com.ar)

A continuación, los imperdibles a visitar:

Parque Provincial Ernesto Tornquist : Área protegida de más de 6000 hectáreas de serranías

: Área protegida de más de 6000 hectáreas de serranías Reserva Sierras Grandes: lugar de gran importancia biológica, geológica, antropológica y arqueológica

lugar de gran importancia biológica, geológica, antropológica y arqueológica Garganta Olvidada

Garganta del Diablo

Estancia Mahuida Co.

Fuente del Bautismo

Santuario de Fátima

Museo de la estación de tren

Museo Sendero de los Recuerdos

En cuanto a las actividades, podés hacer rappel, escalada en roca, tirolesa, paseos en 4×4 y senderismo.

Entre las variadas excursiones que podés contratar hay una realmente imperdible: es un auténtico safari fotográfico que organiza una empresa local y recorre facetas poco conocidas de las sierras, permitiendo avistar una asombrosa variedad de fauna, además de disfrutar la belleza del paisaje.

La foto es para Instagram: desde la cima del cerro Tigre, con extensas praderas verdes abajo y por allí corriendo, ciervos, cabras, carneros, antílopes y muflones (las más pequeñas de las ovejas salvajes).

Cómo llegar en auto desde CABA a Sierra de la Ventana

Son 570 km por autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas, ruta 205 hasta Saladillo y luego rutas 51, 76 y 72. Con cuatro peajes.

También podés ir en micro desde Retiro o tren desde Constitución (a Tornquist).