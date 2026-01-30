En esta noticia

Llega el fin de semana y con el verano en aparecen las ganas de alejarse del bullicio de la ciudad y disfrutar, al menos por unas horas, de la naturaleza.

Es entonces cuando Chascomús aparece como el destino ideal: está ubicado a solo 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, a dos horas de viaje por la Ruta 2. Ofrece todo tipo de opciones para alojarse y disfrutar de la gastronomía, además de los paisajes naturales, empezando por la laguna, principal atractivo.

¿Qué se puede hacer en Chascomús? Los recomendados

Pasear por las calles adoquinadas del casco histórico y su patrimonio cultural es uno de los puntos imperdibles de este lugar.

Chascomús es uno de los lugares más lindos para hacer una escapada de fin de semana. Foto: Roxana Toral Reyes / El Cronista.
La Plaza Independencia cuenta con antiguos edificios como la Casa de Casco y la Catedral Nuestra Sra. de la Merced; el Palacio Municipal, construido por el arquitecto ingeniero Francisco Salamone; la casa del padre de la democracia, Raúl Alfonsín; y la Vieja Estación de Trenes, hoy Centro Cultural Municipal Vieja Estación y Museo Ferroviario.

El parque de los Libres del Sur es otro lugar ideal para aquellos amantes del verde y disfrutan de la naturaleza.

(Foto: Welcomeargentina).
¿Dónde alojarse en Chascomús?

Esta ciudad es que cuenta con una oferta hotelera amplia y para todos los gustos y presupuestos.

En su mayoría se categorizan en Cabañas de 1 a 3 estrellas, hay hoteles hasta 4 estrellas, hoteles boutique, estancias turísticas, casa de campo, apart hotel, hosteria, hostales y camping.

En el sitio oficial del gobierno local se pueden ver y elegir algunas opciones.

Algunos hospedajes en Chascomús ofrecen la posibilidad de realizar asado para pasar un buen momento entre amigos. Foto: Roxana Toral Reyes / El Cronista.
¿Cómo llegar a Chascomús?

  • Con auto: desde Ciudad de Buenos Aires, tomar la Autopista La Plata y luego agarrar la autovía 2. Se pasará y abonarán dos peajes en Autopista + 1 peaje en autovía.
  • En tren: a través del servicio Constitución - Mar del Plata del ferrocarril Roca, que parte desde la estación Constitución