Lionel Messi colaboró en distintos proyectos solidarios a través de su Fundación.

Lionel Messi es reconocido en todo el mundo por su inmenso talento futbolístico, pero, fuera de la cancha, tiene un amplio historial de iniciativas solidarias relacionadas a la salud. Una de ellas es el SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, un centro especializado en cáncer infantil que abrió sus puertas en junio de 2022.

El proyecto se concretó gracias a una campaña de recaudación que reunió 37 millones de euros con el apoyo de fundaciones, empresas y particulares.

La Fundación Leo Messi fue uno de los principales impulsores y donantes de la iniciativa, que busca ampliar la capacidad de atención y fortalecer la investigación oncológica pediátrica.

Cómo es el centro médico que impulsó Lionel Messi en Barcelona

El SJD Pediatric Cancer Center Barcelona funciona en un edificio de 14.000 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas, conectado con el Hospital Sant Joan de Déu mediante una galería cubierta elevada.

Su diseño concentra en un mismo espacio diferentes servicios para el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de niños y adolescentes con cáncer.

El objetivo es ofrecer una atención especializada e integral, que contemple tanto las necesidades médicas de los pacientes como las de sus familias.

Según indica la información del hospital, el establecimiento dispone de:

37 habitaciones individuales para pacientes.

8 cámaras de trasplante .

26 boxes para el Hospital de Día .

21 consultorios externos .

Laboratorios de investigación y servicios de medicina nuclear.

Quirófanos y espacios destinados a la atención de pacientes y familiares.

El equipo profesional que se planificó para su puesta en funcionamiento supera las 150 personas, entre especialistas y otros trabajadores sanitarios.

El 30% del edificio se destina a investigar el cáncer infantil

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la distribución de sus instalaciones. Según el Hospital Sant Joan de Déu, el 70% de la superficie se destina a la asistencia médica y el 30% a la investigación.

Esta organización permite combinar la atención clínica con el trabajo científico en un mismo centro: la investigación busca contribuir al desarrollo de tratamientos más eficaces, reducir las secuelas de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

El establecimiento se especializa en el cáncer del desarrollo, que afecta a niños y adolescentes y presenta características diferentes de las enfermedades oncológicas de los adultos. Por eso, reúne equipos con experiencia específica en oncología pediátrica y distintas áreas de investigación.

La propuesta también contempla el acompañamiento de las familias, con espacios comunes amplios y luminosos, salas de juegos y áreas pensadas para hacer más llevadera la estancia hospitalaria.

La capacidad del centro oncológico que financió Messi

Inaugurado en 2022, el centro reúne asistencia e investigación en un edificio de cinco plantas y se financió con 37 millones de euros reunidos en la campaña #ParaLosValientes. Fuente: Hospital Sant Joan de Déu

Con la apertura del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, el Hospital Sant Joan de Déu proyectó ampliar su capacidad para recibir nuevos pacientes.

El centro puede atender hasta 400 casos nuevos de cáncer infantil por año, una cifra que representaba un incremento del 35% respecto de la capacidad previa informada por la institución.

La ampliación busca responder a las necesidades de niños y adolescentes que requieren atención oncológica altamente especializada, además de facilitar el acceso a distintas prestaciones en un mismo establecimiento.

La colaboración de la Fundación Leo Messi en el proyecto

La participación de Lionel Messi se canalizó en profundidad a través de la Fundación Leo Messi, que integró el grupo de donantes fundadores del centro. El excapitán también fue uno de los principales embajadores de la campaña solidaria #ParaLosValientes, que convocó a organizaciones, empresas y ciudadanos para reunir los fondos necesarios.

La iniciativa comenzó en 2017 y recaudó 30 millones de euros en una primera etapa, entre febrero de ese año y octubre de 2018. Más adelante, una segunda fase permitió sumar otros 7 millones de euros para completar las obras y el equipamiento.

Según la información difundida por el hospital, las contribuciones de estas organizaciones y de la sociedad civil hicieron posible la construcción de uno de los centros de referencia europeos dedicados exclusivamente a la oncología pediátrica.