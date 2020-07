Vuelve la NBA: cuándo son los partidos, a qué hora, dónde ver, quién transmite el básquet de los Estados Unidos

La NBA regresa hoy dentro de la 'burbuja' de Disney, en Orlando, con dos partidos y luego de una interrupción de casi cinco meses, desde el 11 de marzo, a raíz de la pandemia del coronavirus.

�� TODOS LOS CAMPEONES DE LA NBA ��



¿Quién se sumará a esta gloriosa lista en Orlando? ¡La temporada reinicia este jueves! ��❤️#WholeNewGame pic.twitter.com/CBrAqxUiIF — NBA Latam (@NBALatam) July 30, 2020

El retorno se consumará bajo estrictas medidas de seguridad e higiene, con el cruce entre New Orleans Pelicans y Utah Jazz, programado para las 19.30 (hora de la Argentina). Este partido será el aperitivo del clásico angelino que animarán desde las 22 Los Angeles Lakers de Lebron James y Los Angeles Clippers, ambos con transmisión de Directv Sports. En tanto que mañana ESPN transmitirá Milwaukee Bucks vs. Boston Celtics (19.30) y Houston Rockets vs Dallas Mavericks (22 hs)

En la vuelta sólo habrá 22 franquicias, todas aquellas con posibilidades de alcanzar los playoffs y los ya clasificados para la postemporada, en la que se definirá al campeón de una edición atípica.

Los protocolos establecen que en el caso de un positivo en coronavirus entre los basquetbolistas, en un principio se lo aislará hasta que tenga dos test negativos, pero no se sacará al resto del equipo.

Este miércoles se confirmó que no hubo ningún positivo en los 344 testeos realizados previo al arranque la competencia.

El objetivo de la NBA es evitar el abandono de los equipos -como pasó en la Major League Soccer con Dallas y Nashville por brotes en los planteles- en una definición que tendrá varias ausencias entre lesiones y decisiones personales.

Las medidas de seguridad obligan además a la prensa a efectuarse test cada dos días, con un costo aproximado de 140 dólares por estudio.

En total serán ocho partidos para el acceso a la siguiente fase, a la que ya están clasificados Milwaukee, Toronto y Boston por la Conferencia Este y los Lakers por el Oeste.

Asimismo, en el Este están prácticamente adentro Miami, Indiana y Philadelphia, y en el Oeste atraviesan una situación similar los Clippers, Denver, Utah, Oklahoma y Houston.

Un plan multidimensional

La NBA comenzó el camino de retorno con un plan ambicioso en el que se construyeron tres canchas de televisación dentro de ESPN Wide World of Sports Complex: Athletic Center, The Arena y Field House.

Se trata de un plan multidimensional para mejoras en el lugar y en la transmisión, que incluye tecnología de Microsoft, del que la NBA destaca será "un juego completamente nuevo con una experiencia más conectada e inmersiva para los fanáticos".

Si bien los hinchas no estarán físicamente presentes, más de 300 personas serán invitadas en cada partido a aparecer en vivo en las pantallas de video de 5 metros que rodearán las canchas. Estos espectadores además podrán interactuar digitalmente entre sí durante el juego usando el "modo Juntos" ("Together mode") de Teams de Microsoft para "crear una experiencia virtual y reunirlos en un espacio visual compartido que se verá a través de la transmisión y en el lugar".

Hoy los vemos en la práctica. Mañana en el reinicio de la temporada.



�� @KingJames x @dionwaiters3 ��#WholeNewGamepic.twitter.com/uwWIf1nkPd — NBA Latam (@NBALatam) July 29, 2020

Es decir, esta nueva tecnología, la primera en lanzarse como resultado de la alianza NBA/Microsoft, brindará a los participantes la sensación de sentarse uno junto al otro sin abandonar la comodidad y la seguridad de sus hogares, mientras los jugadores "experimentan su energía y apoyo en el lugar", según explican en la NBA.

En tanto que en colaboración con ESPN y Turner Sports, más de 30 cámaras, incluidas muchas en forma robótica, se reposicionarán más cerca de la cancha y mostrarán ángulos nunca antes vistos en lugares que de otra manera no serían accesibles con las tribunas llenas. Los micrófonos capturarán sonidos mejorados del piso, incluidos los chirridos de las zapatillas y los rebotes de las pelotas. DJs y locutores estarán en el lugar para replicar los sonidos y las vivencias que los equipos están acostumbrados a sentir durante los partidos.

⚠️ MAÑANA REINICIA LA TEMPORADA DE LA NBA ⚠️



¿Quieres saber cómo será el formato de competencia? ¡@soyleomontero llega con todas las respuestas!#SemanaNBA | #WholeNewGame pic.twitter.com/TQOhJRkJlU — NBA Latam (@NBALatam) July 30, 2020

Además, los espectadores tendrán la capacidad de "impactar" con efectos visuales en el estadio a través de una aplicación que estará disponible en NBA.com; así como en Twitter usando hashtags de sus equipos. La animación virtual se reflejará en los tableros con gráficos y animaciones. También tendrán la oportunidad de ver sus videos en TikTok Challenges. Y la tecnología de realidad aumentada de Snapchat ofrecerá la posibilidad de una visita virtual.