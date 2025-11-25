En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 24 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 8585 (Linterna) y las letras son: A G J P.

 1°8585 11°8769 
 7961  12°2614
 3°1826  13°6047 
 2009  14°1201 
 9782  15°1812 
 6°2185  16°5623
 9460  17°6112 
 4236  18°2391 
 2958  19°0006 
 10°2735  20°4836 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 24 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 24 de noviembre. A la cabeza salió el número 9168 - Sobrinos.

 1°9168 11°0182 
 5645   12°8233
 3°3010  13°4011 
 0557  14°8361 
 1161  15°2340 
 6°5542  16°3193
 0434  17°6152 
 7205  18°8074 
 8937  19°8221 
 10°6698  20°4488 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una linterna puede simbolizar la búsqueda de claridad y comprensión en situaciones confusas de la vida. Este sueño sugiere que el soñador está buscando respuestas o guía en momentos de incertidumbre.

Además, la linterna representa la iluminación de la mente y la revelación de verdades ocultas. Puede indicar que el soñador está listo para enfrentar sus miedos y descubrir aspectos de sí mismo que habían permanecido en la oscuridad.

¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con sobrinos puede simbolizar la conexión familiar y la alegría que traen los lazos cercanos. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de cuidar y proteger a los seres queridos, así como el deseo de mantener relaciones armoniosas dentro de la familia.Además, los sobrinos en los sueños pueden representar nuevas oportunidades o proyectos en los que se está involucrado. Pueden ser un recordatorio de la importancia de la creatividad y la diversión en la vida, sugiriendo que es momento de disfrutar de los pequeños placeres y de la inocencia que a menudo se asocia con la niñez.