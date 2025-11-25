Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 24 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 8585 (Linterna) y las letras son: A G J P.

1° 8585 11° 8769 2° 7961 12° 2614 3° 1826 13° 6047 4° 2009 14° 1201 5° 9782 15° 1812 6° 2185 16° 5623 7° 9460 17° 6112 8° 4236 18° 2391 9° 2958 19° 0006 10° 2735 20° 4836

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 24 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 24 de noviembre. A la cabeza salió el número 9168 - Sobrinos.

1° 9168 11° 0182 2° 5645 12° 8233 3° 3010 13° 4011 4° 0557 14° 8361 5° 1161 15° 2340 6° 5542 16° 3193 7° 0434 17° 6152 8° 7205 18° 8074 9° 8937 19° 8221 10° 6698 20° 4488

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una linterna puede simbolizar la búsqueda de claridad y comprensión en situaciones confusas de la vida. Este sueño sugiere que el soñador está buscando respuestas o guía en momentos de incertidumbre.

Además, la linterna representa la iluminación de la mente y la revelación de verdades ocultas. Puede indicar que el soñador está listo para enfrentar sus miedos y descubrir aspectos de sí mismo que habían permanecido en la oscuridad.

¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con sobrinos puede simbolizar la conexión familiar y la alegría que traen los lazos cercanos. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de cuidar y proteger a los seres queridos, así como el deseo de mantener relaciones armoniosas dentro de la familia.Además, los sobrinos en los sueños pueden representar nuevas oportunidades o proyectos en los que se está involucrado. Pueden ser un recordatorio de la importancia de la creatividad y la diversión en la vida, sugiriendo que es momento de disfrutar de los pequeños placeres y de la inocencia que a menudo se asocia con la niñez.