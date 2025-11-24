La cotización del dólar este lunes, 24 de noviembre de 2025 llegó a 3800.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de -0,06%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un aumento del 2.26%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -6.63% en su cotización.

Fuente: narrativas-co

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con un par de incrementos y una estabilidad ocasional. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.57%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.12%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 380.047 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 760.094 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.900.235 pesos.