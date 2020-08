Vacaciones 2021 en Argentina: Airbnb nuevo protocolo para anfitriones y adónde viajar en verano

La pandemia de coronavirus llegó para cambiarlo todo. Incluso, la forma en que viajamos y hacemos turismo. Todo indica que cuando se pueda volver a viajar relegaremos los viajes al exterior y optaremos por el turismo nacional.

Del mismo modo, puede que también cambiemos el avión por el auto y elijamos los viajes en ruta a destinos no muy alejados de casa. Incluso, puede que en que mucho tiempo no querramos volver a pisar un lugar súper concurrido. Y además, incorporemos palabras que antes no estaban en nuestro vocabulario de exigencias en tanto viajeros/huéspedes, como flexibilidad, protocolo y sanitización.

Si bien el turismo todavía está paralizado en Argentina (sólo se habilitó en algunas provincias y ciudades para residentes locales) y todavía no se sabe cuándo se terminará la cuarentena, son muchos los que piensan y sueñan con el momento en que se pueda volver a viajar.

La plataforma Airbnb, que ofrece más de 7 millones de alquileres temporarios en el mundo, da cuenta de ello: según un análisis de las búsquedas realizadas en la plataforma en julio de 2020, los argentinos están planeando viajes locales y en familia o con pequeños grupos de amigos para este verano.

Leonardo Tristao, director regional de Airbnb para Sudamérica, conversó en exclusiva con Clase Ejecutiva desde San Pablo sobre las tres principales tendencias que marcarán el futuro de los viajes pospandemia en el mundo y la Argentina.

También reveló cuáles son los destinos más buscados por los argentinos para el verano 2021.

Leonardo Tristao, director regional de Airbn para Sudamérica

#1. Vacaciones 2021 en Argentina y escapadas cerca de casa

"La primera tendencia que vemos, en base a lo que estuvo pasando en Europa, Estados Unidos y Brasil con el turismo es que la gente quiere agarrar el auto y salir de casa. El público está buscando lugares que se encuentran hasta unos 500 kilómetros de distancia de donde viven y eso lo vemos en el aumento en la cantidad de reservas en nuestra plataforma", señaló Tristao.

Con pocas definiciones sobre el retorno de los vuelos comerciales, que finalmente no será el 1° de septiembre como se había especulado, algunos argentinos ya se animan a planear sus primeros viajes.

Cerca del 50% de las búsquedas que los argentinos hicieron en julio en Airbnb son para viajes por el país con fecha de check-in dentro de más de 5 meses y los meses de verano. En concreto, diciembre 2020 y enero de 2021 concentran el 25% del total de búsquedas.

Tigre, destino de proximidad cuyas búsquedas crecieron 90% para el verano

Pero además, Airbnb identificó que en Argentina el interés del público se orienta a destinos cerca de casa. En este sentido, se duplicó la cantidad de búsquedas para destinos de hasta 80 kilómetros de distancia en relación al año pasado.

La gente que vive Buenos está buscando para este verano 2021 destinos de proximidad como Tigre, ubicado a tan sólo 30 kilómetros del Obelisco (+ 90% vs. 2019). Y otro destino que se encuentra un poco más lejos, pero igualmente cerca para llegar en auto, es la ciudad de Tandil donde la cantidad de búsquedas para enero de 2021 creció un 30% en comparación al año anterior.

#2. Destinos de naturaleza y alejados de grandes ciudades

Como segunda gran tendencia, Tristao remarcó el mayor interés de la gente por las pequeñas ciudades y los destinos de naturaleza alejados de las grandes multitudes, con la esperanza de tener pocas personas alrededor.

Para los meses de verano, más del 50% de las búsquedas que los argentinos hicieron en Airbnb son para destinos nacionales a lugares como San Carlos de Bariloche (+76% vs. 2019), Ushuaia (+132% vs. 2019), Villa La Angostura (+135% vs. 2019) y Potrerillos (+218% vs. 2019).

Cabaña en Potrerillos, Mendoza, en el portfolio de Airbnb

"Algo que pasa en América latina en general es que la gente elige como próximo destino de viaje a lugares que son muy aspiracionales. 'Quiero ir a París', 'quiero ir a Nueva York', 'quiero ir a Orlando', cuando en nuestros países tenemos lugares hermosos por conocer. Creo que esta es una gran oportunidad para que la gente descubra y explore su propio país. La forma de viajar cambió y tenemos que cambiar nuestra cabeza, también para ayudar a las economías locales", apuntó el director regional de la compañía.

#3. Limpieza y sanitización

"La limpieza ya era un tema importante antes del Covid-19, pero ahora lo será aún más. Y no se trata de una limpieza normal, sino de que los lugares estén correctamente sanitizados", planteó como tercera tendencia Tristao.

Para ello, Airbnb lanzó hace una semana un protocolo de limpieza avanzada en la Argentina que es complementario a las pautas y normas locales emitidas por las autoridades gubernamentales.

El mismo requiere que los anfitriones sigan una rutina puntual de 5 pasos que constan de "preparar, limpiar, sanitizar, verificar y reponer". El mismo incluye información específica para colaborar en la prevención del coronavirus, así como el uso de barbijos y guantes y una lista de productos desinfectantes aprobados.

También recomienda un período de espera de 24 horas para ingresar a los espacios una vez que los anteriores huéspedes se hayan marchado.

Una de las opciones en Bariloche disponibles en Airbnb

“Seguimos de cerca la normativa aplicable en cada país para apoyar a nuestra comunidad de anfitriones y huéspedes en Argentina y en el mundo. Su seguridad y bienestar son nuestra prioridad. Queremos seguir trabajando de la mano de las autoridades para continuar ayudando a contener la propagación del Covid-19 y a su vez, volver a fomentar el desarrollo económico local a través del turismo de manera responsable. Creemos que adherirse a nuestra iniciativa de limpieza es una de las mejores maneras en que los anfitriones pueden demostrar a los huéspedes y a la comunidad que se toman en serio su seguridad”, explicó Tristao.

En esta línea, consultado sobre si habrá un control sobre la limpieza por parte de Airbnb, apuntó que el cumplimiento del protocolo recaerá bajo la estricta responsabilidad y compromiso de cada anfitrión. El manual con la explicación de la rutina completa se puede chequear acá.