Caen los precios de los inmuebles: en qué barrio conviene comprar

El mercado inmobiliario atraviesa, desde hace tiempo, un momento complicado. Hay menos operaciones y los precios continúan cayendo. Esta situación genera preocupación entre propietarios y operadores del sector. Sin embargo, para quienes buscan una oportunidad de compra, y tienen el dinero para hacerlo, es un buen momento para salir a adquirir una propiedad.

Y este panorama lo valida el último relevamiento realizado por la Universidad de San Andrés y Mercado Libre que arrojó que en mayo el precio de venta en dólares por m2 de casas y departamentos cayó un 0.2% y un 0.8%, respectivamente, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) respecto a abril de 2022.

En términos interanuales, la caída en el precio de venta de casas y departamentos llega al 6.2% y 7.7%, respectivamente.

Respecto del mes de abril, los mayores descensos en el precio del m2 de las casas fueron en CABA (0,8%) seguido de GBA Sur (0,4%) y por último GBA Norte y Oeste (0,1%).

LOS BARRIOS MÁS BARATOS PARA COMPRAR

Según el informe, la mayor caída interanual en el precio de venta por m2 de casas ocurrió en Villa del Parque , con una variación de -9.6%.

, con una variación de -9.6%. En cambio, para departamentos, la mayor caída se observa en Santa Rita , con una variación de -17.9%.

, con una variación de -17.9%. Por su parte, al interior de GBA (excluyendo barrios de CABA), el municipio que registró la mayor caída del precio de venta por m2 de casas fue Pilar (12.3%)

(12.3%) En el caso de los departamentos, la mayor caída ocurrió en La Plata (10.7%).

CUÁL ES LA ZONA MÁS CARA DONDE LOS PRECIOS ESTÁN EN PICADA

En la zona top suburbana de Olivos los precios increíblemente acumulan tres años consecutivos de caídas, según un informe elaborado por Reporte Inmobiliario (RI).

La comparación se hizo en un área de 7,7 km2 y se usaron datos de los últimos 16 años. El análisis abarcó un sector del área céntrica de Olivos y el Puerto, el corredor de la Avenida del Libertador y desde la avenida San Martín hasta la calle Díaz Vélez.

Sin embargo, en el período analizado, la localidad sumó una gran cantidad de torres de gran altura. Esto se observó especialmente en el área céntrica y en el corredor de la Avenida del Libertador.

En la zona estudiada se ven en oferta unidades grandes, de tres, cuatro o más ambientes. Sin embargo, en los últimos informes se empezó a observar cada vez más departamentos de dos ambientes. El precio promedio de las propiedades a estrenar en Olivos se redujo un 1,4% con respecto al de hace un año.

Así, el valor promedio actual se ubica en u$s 3707 por m2 frente a los u$s 3760 registrados en 2021. En relación con 2019, la caída es del 14,4%. Ese año, el valor promedio relevado alcanzaba u$s 4331 por m2.

El precio más bajo de una propiedad registrado en el relevamiento se ubica en u$s 3255 por m2 y el más elevado en 4127. En tanto, las cocheras permanecen estables en se ubican entre los u$s 20.000 y u$s 35.000, según el emprendimiento.